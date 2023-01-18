Как добавить пикантности в интимную жизнь

Чтобы добавить пикантности в секс и открыть новые грани удовольствия, партнерам необходимо попробовать игру с ощущениями, предложила австралийский сексолог Элис Чайлд. Способ избежать превращения интимной жизни в рутину она подсказала в своей колонке в издании Fashion Journal.

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Чайлд объяснила, что суть игры с ощущениями заключается в воздействии на все пять чувств во время секса. При этом один партнер обычно выступает в качестве «дающего», а другой остается «принимающим» ласки. Затем они могут поменяться ролями для придания большей остроты сексуальной близости.

В игре можно использовать подручные средства: ароматические свечи, шелковые ленты, волнующую музыку, бархатные перчатки, кубики льда, шарфы, еду, продолжила сексолог. Цель заключается не в оргазме, а в процессе получения удовольствия и в том, чтобы доставить партнеру и себе как можно больше сенсорного наслаждения.

«Подумайте обо всех пяти чувствах — какие прикосновения, запахи, звуки, виды и вкусы вы могли бы испытать. Рассматривайте все тело как эрогенную зону, от кончиков пальцев до мочек ушей. Проявите творческий подход и наслаждайтесь исследованием», — заявила сексолог.