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2 часа назад

Гештальт-терапевт рассказала, почему некоторые люди постоянно возвращаются к бывшим

Москва24

Некоторые люди не могут завершить отношения и возвращаются к бывшим после расставания, это может происходить по ряду причин. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на гештальт-терапевта Аллу Бажан.

Почему некоторые люди постоянно возвращаются к бывшим
Фото: M24.ruM24.ru

По словам эксперта, человек может расстаться со своим партнером специально, чтобы убедиться в силе и искренности его чувств. В таком случае он будет сидеть и ждать, когда парень или девушка начнет его возвращать. При этом иногда люди расстаются, чтобы проверить свои чувства и доказать себе, что "огонек внутри еще жив".

Бажан отметила, что причиной подобного поведения может также являться желание перевоспитать своего партнера. В таком случае после расставания человек ждет от возлюбленного слов "я больше так не буду" и, получив их, снова возвращается в пару.

Специалист обратила внимание на то, что желание выйти из отношений может возникнуть из-за нехватки личного времени. Это позволяет одному из партнеров отдохнуть и провести время с друзьями. Кроме того, некоторые пары специально расстаются, чтобы вернуть былую страсть и добавить в отношения что-то новое.

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