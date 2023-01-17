Психолог назвал 12 вопросов, которые нужно задать перед свадьбой

Психолог из США назвал 12 вопросов, которые, по его мнению, должны задать друг другу партнеры перед свадьбой, пишет Daily Mail. Специалист считает, что это поможет понять, готова ли ваша пара к браку.

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Доктор Дэвид Хелфанд, психолог, специализирующийся на семейной терапии, составил 12 вопросов из разных сфер жизни. Мужчина считает, что они подобраны таким образом, чтобы у партнеров сложилась картина о том, готовы ли они к свадьбе.

Участникам теста необходимо ответить на следующие вопросы: что им помогает расслабиться, что заставляет чувствовать себя любимым, каково финансовое положение планируемой семьи, какие имеются самые большие психологические травмы, есть ли грань между секретностью и приватностью, как нужно решать конфликты, повлияет ли образование семьи на отношения пары, что может разрушить договоренности, как поддерживать отношения, как делить домашние обязанности, что беспокоит в партнере и каково общее видение?

Психолог Холли Бэтти тоже отметила вопрос, связанный с финансами. По словам женщины, одна из главных причин разводов в ее практике — деньги. Она рекомендует обсудить кредитные выплаты, размеры долгов и доходы.