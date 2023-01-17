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1 час назад

Психолог назвал 12 вопросов, которые нужно задать партнеру перед свадьбой

Газета.Ruиещё 1

Психолог из США назвал 12 вопросов, которые, по его мнению, должны задать друг другу партнеры перед свадьбой, пишет Daily Mail. Специалист считает, что это поможет понять, готова ли ваша пара к браку.

Психолог назвал 12 вопросов, которые нужно задать перед свадьбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Доктор Дэвид Хелфанд, психолог, специализирующийся на семейной терапии, составил 12 вопросов из разных сфер жизни. Мужчина считает, что они подобраны таким образом, чтобы у партнеров сложилась картина о том, готовы ли они к свадьбе.

Участникам теста необходимо ответить на следующие вопросы: что им помогает расслабиться, что заставляет чувствовать себя любимым, каково финансовое положение планируемой семьи, какие имеются самые большие психологические травмы, есть ли грань между секретностью и приватностью, как нужно решать конфликты, повлияет ли образование семьи на отношения пары, что может разрушить договоренности, как поддерживать отношения, как делить домашние обязанности, что беспокоит в партнере и каково общее видение?

Психолог Холли Бэтти тоже отметила вопрос, связанный с финансами. По словам женщины, одна из главных причин разводов в ее практике — деньги. Она рекомендует обсудить кредитные выплаты, размеры долгов и доходы.

«Важно, чтобы вы вступали в брак с широко открытыми глазами», — уверяет специалист.

Любовь,
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