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2 часа назад

Психолог дал советы для сохранения брака во время «удаленки»

Мослента

Советы для сохранения брака во время «удаленки» дал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он пояснил, что при постоянном контакте на ограниченной территории люди могут начать сильно раздражать друг друга.

Психолог дал советы для сохранения брака во время «удаленки»
Фото: МослентаМослента

«Во время пандемии люди были вынуждены 24/7 находится вместе и зачастую в довольно малогабаритном жилье. Недаром количество семейных конфликтов и разводов в тот период и сразу после его окончания скачкообразно увеличилось. Сейчас мы наблюдаем шлейф этого явления, связанный с массовым переходом на удаленную работу», — сказал специалист.

Самым примитивным способом снизить угрозу для отношений считается ежедневное расставание. Если отсутствует необходимость уезжать из дома в офис, можно отправиться поработать в кафе, коворкинг или хотя бы в другую комнату. Если один из партнеров не работает, психолог рекомендовал ему проводить больше времени вне дома: ходить за покупками, в спортзал, гулять, уезжать в гости.

По словам Долгова, как бы партнеры ни любили друг друга, нахождение в непосредственной близости круглосуточно может привести к ненависти, вспышкам агрессии, подавленности и унынию.

Любовь,Денис Долгов,
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