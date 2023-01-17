Психолог дал советы для сохранения брака во время «удаленки»

Советы для сохранения брака во время «удаленки» дал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов . Он пояснил, что при постоянном контакте на ограниченной территории люди могут начать сильно раздражать друг друга.

«Во время пандемии люди были вынуждены 24/7 находится вместе и зачастую в довольно малогабаритном жилье. Недаром количество семейных конфликтов и разводов в тот период и сразу после его окончания скачкообразно увеличилось. Сейчас мы наблюдаем шлейф этого явления, связанный с массовым переходом на удаленную работу», — сказал специалист.

Самым примитивным способом снизить угрозу для отношений считается ежедневное расставание. Если отсутствует необходимость уезжать из дома в офис, можно отправиться поработать в кафе, коворкинг или хотя бы в другую комнату. Если один из партнеров не работает, психолог рекомендовал ему проводить больше времени вне дома: ходить за покупками, в спортзал, гулять, уезжать в гости.