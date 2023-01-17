Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
49 минут назад

Вопросы о мужской сексуальности, которые вы боитесь задать — а мы еще и ответим

WomanHit.ru

Мужчина — довольно таинственное существо, которое не раскроет даже любимой женщине все свои секреты. Тем не менее женщины пытаются выяснить, какие мысли занимают голову мужчины относительно его сексуальной жизни, но ответить на этот вопрос может либо специалист, либо сам мужчина. Мы решили пообщаться с первыми и выяснить, какие факты о мужской сексуальности женщинам все же стоит знать.

Вопросы о мужской сексуальности, которые вы боитесь задать
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчины всегда думают о сексе?

Многие секс-коучи настаивают на том, что мужчина думает о сексе чуть ли не каждые пару минут, хотя это довольно далеко от реальности. Опираясь на опросы и статистику, мы можем сказать, что о сексе оба пола думают примерно одинаково часто. Справедливости ради, стоит отметить, что мужчин подобные мысли посещают немного чаще, но разница не так уж велика, как нам пытаются доказать некоторые публичные лекторы. А вот о чем мужчины действительно думают чаще женщин, так это об отдыхе.

Боится ли мужчина сравнений с другими мужчинами?

Этот момент действительно волнует многих мужчин, особенно после того, как партнерша начинает упоминать своего бывшего в разговорах. Нет ничего хуже, чем заявить своему мужчине в постели о том, что прошлый партнер был лучше. Мужчина никогда вам это не простит. Сексологи отмечают, что мужчины на почве такого стресса могут получить проблемы физиологического характера, из-за чего проблемы в паре начнут расти как снежный ком. Поэтому, да, для мужчины любое сравнение с соперником, тем более если дело касается интима, всегда болезненно.

Беспокоит ли мужчину размер его члена?

Несмотря на популярную версию о том, что каждый мужчина переживает из-за своих размеров, специалисты говорят, что далеко не все мужчины стрессуют по этому поводу. Конечно, мужчине может казаться, что его «друг» мог бы быть побольше/поровнее и т. п., однако трагедию из-за размера делает лишь каждый четвертый мужчина. Естественно, женщине не стоит лишний раз сомневаться в его «величии».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители