Вопросы о мужской сексуальности, которые вы боитесь задать

Мужчина — довольно таинственное существо, которое не раскроет даже любимой женщине все свои секреты. Тем не менее женщины пытаются выяснить, какие мысли занимают голову мужчины относительно его сексуальной жизни, но ответить на этот вопрос может либо специалист, либо сам мужчина. Мы решили пообщаться с первыми и выяснить, какие факты о мужской сексуальности женщинам все же стоит знать.

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Мужчины всегда думают о сексе?

Многие секс-коучи настаивают на том, что мужчина думает о сексе чуть ли не каждые пару минут, хотя это довольно далеко от реальности. Опираясь на опросы и статистику, мы можем сказать, что о сексе оба пола думают примерно одинаково часто. Справедливости ради, стоит отметить, что мужчин подобные мысли посещают немного чаще, но разница не так уж велика, как нам пытаются доказать некоторые публичные лекторы. А вот о чем мужчины действительно думают чаще женщин, так это об отдыхе.

Боится ли мужчина сравнений с другими мужчинами?

Этот момент действительно волнует многих мужчин, особенно после того, как партнерша начинает упоминать своего бывшего в разговорах. Нет ничего хуже, чем заявить своему мужчине в постели о том, что прошлый партнер был лучше. Мужчина никогда вам это не простит. Сексологи отмечают, что мужчины на почве такого стресса могут получить проблемы физиологического характера, из-за чего проблемы в паре начнут расти как снежный ком. Поэтому, да, для мужчины любое сравнение с соперником, тем более если дело касается интима, всегда болезненно.

Беспокоит ли мужчину размер его члена?