Как перестать думать о не отвечающем взаимностью человеке

Чтобы перестать постоянно думать о человеке, с которым невозможны отношения, нужно трезво оценивать его недостатки, считают консультанты по отношениям Анна Ричардс и Хейли Куинн. Они назвали способы избавиться от пустых мечтаний в материале для Metro.

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Ричардс объяснила, что человеку трудно расстаться с мечтами и представлениями о другом, даже если тот их не оправдывает. Более того, когда становится ясно, что человек не отвечает нам взаимностью, сложно отказаться от его идеализации и попрощаться с фантазиями о счастливой жизни с ним. В первую очередь специалистка отметила, что мечты о ком-то совершенно нормальны. «Наше увлечение — это способ мозга послать сигнал, что кто-то привлекателен. Мы переносимся в мир фантазий, и мысли смешиваются с реальностью», — сказала она.

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Куинн продолжила, что в случае, если более близкое знакомство с реальным человеком приносит разочарование, некоторые люди не готовы расстаться с созданным ими образом, поскольку для них эти мечты очень важны. Чтобы избавиться от нереалистичных представлений и встретить по-настоящему подходящего партнера, консультант предлагает не оценивать человека по одной встрече или по одному поступку. «Вместо того чтобы зацикливаться на том, как человек вел себя на первой встрече, пора понять, что настоящие отношения — это те, которые происходят между вами сегодня», — пояснила Куинн.

Специалистки предлагают составить список недостатков человека и честно перечислить причины несовместимости. После этого стоит представить отношения с уже реальным человеком и понять, что они вряд ли будут счастливыми. «Переключите внимание на себя и свои потребности. Честно ответьте себе на вопрос, как вы хотите, чтобы вас любили. Таким образом, когда появится подходящий человек, вы будете готовы, поскольку не будете мечтать о том, кто вам не нужен», — продолжила Ричардс.

В заключение консультанты напомнили, что отношения строятся на принципах взаимности. Они убеждены, что гармоничные отношения можно создать только тогда, когда оба партнера в этом заинтересованы.