Назван главный способ сохранить идеальные отношения в браке

Верность и забота друг о друге являются главными составляющими настоящей любви и секретом счастья в отношениях, уверена психолог Сюзанна Филлипс. В авторской колонке для Psychology Today она назвала способ сохранить идеальные отношения в браке.

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Для того чтобы сохранить брак и сделать его счастливым, мало быть просто верным, считает Филлипс. По ее мнению, супругам нужно относиться к любви с определенным пиететом.

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«Нужно не просто идти по вечерам сразу домой, — говорит она. — Нужно не просто ожидать от партнера секса, нужно не просто не изменять. Вы должны возвращаться домой так, чтобы ваш близкий человек знал, что важен для вас и вы вернулись именно к нему».

Психолог отметила, что Адам Филлипс в своей провокационной книге «Моногамия» утверждает: самое жестокое, что можно сделать по отношению к партнеру, — это быть верным, но не уделять ему необходимой любви и заботы. Съесть ужин, приготовленный мужем, и не поблагодарить его или проигнорировать тот факт, что жена обновила краску на стенах, — это признак отсутствия понимания ценности отношений. Так же как забота без верности лишена смысла и подрывает доверие, верность без заботы может ощущаться как обязанность или привычка, считает Сюзанна Филлипс.

«Долгие годы я слушаю, как люди с трудностями в отношениях признаются: "Жить с партнером, который не замечает тебя, еще хуже, чем жить в одиночестве"», — прокомментировала психолог.

Забота о партнере может проявляться по-разному. Можно торжественно отметить важную дату и устроить в честь этого вечеринку или чаще проявлять уважение к партнеру и поддерживать его. Это может быть неожиданно приготовленный любимый кофе, спонтанные выходные вместе или нежный поцелуй при встрече. У каждого своя шкала ценностей, пояснила Филлипс. Все это позволяет чувствовать себя любимым и важным.

Некоторые люди, кажется, вообще не умеют проявлять заботу, продолжает она. Это может быть связано с семейной историей, культурным контекстом, детской травмой или страхом потерпеть неудачу.

«Иногда у одного или обоих партнеров возникает мысль, что они вместе так долго, что нет необходимости в заботе. Но это то же самое, что сказать: "Мы столько раз ели вместе, что теперь нет необходимости наслаждаться едой"», — уверяет психолог.

Некоторые люди перестают хвалить любимого человека, потому что тот не воспринимает знаков внимания по разным причинам: из-за низкой самооценки, перфекционизма, подозрительности. В таком случае отвергнутая забота лишает обоих возможности почувствовать, что они любимы и значимы

По ее словам, необходимо, чтобы супруг, делающий комплимент, сохранял позитивный и мягкий настрой, говоря, например:

«Нет, я не сумасшедший. Я правда думаю, что ты отлично выглядишь в этом платье. Переоденься, если хочешь, но в нем ты выглядишь просто потрясающе»; «Знаешь ли ты, что я верю в тебя и люблю тебя?»