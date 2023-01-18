Топ самых банальных подарков на 14 февраля

Самый романтичный праздник в году может быть испорчен ужасным подарком. Перед Днем Святого Валентина на прилавках появляется много вещей, рекомендованных для этого праздника. Но не все эти варианты хороши. Никита Златоуст подготовил для нас чек-лист самым ненужных и бесполезных подарков на 14 февраля.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Игрушка в виде сердца (для девушки)

Это совершенно бесполезный пылесборник, который порадует максимум шестиклассницу. Если хотите подарить что-то в форме сердца, выберите что-то полезное: зеркало, например, или косметичку.

Мужские наборы

Мужчине очень банально дарить бритву, пену для бритья и различные косметические наборы. Создается впечатление, будто вы просто забили и решили не заморачиваться.

Носки

О, мое любимое. Лучше не дарить ничего вообще, чем упаковку носков. Это правда подарок “на отвали” и как будто бы еще с присказкой “и вообще ты мне уже и не нравишься совсем”.

Открытка

Если мужчина получает открытку, то скорее всего подумает: «А где, собственно, подарок?» Открытка воспринимается исключительно как кусок картона с надписью для мужчин. А вот девушки, в отличие от парней, открытки любят и долго хранят их после праздника.

Шоколад и конфеты