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1 час назад

Как избавиться от страха, что вас разлюбят — 3 простых шага

WomanHit.ru

Перестать тревожиться и наслаждаться отношениями проще, чем вы думаете.

Как избавиться от страха, что вас разлюбят — 3 простых шага
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Страх потерять любимого человека — нормальная и легко объяснимая эмоция, но иногда она перерастает в тревогу, которая портит жизнь. Девушки, которые постоянно думают о том, не разлюбил ли их партнер, посвящают слишком много внимания и сил тому, чтобы угодить избраннику. Они боятся выглядеть недостаточно привлекательно, избегают конфликтов, чтобы не расстраивать возлюбленного. В итоге этот страх становится тревожностью, депрессией и подавленностью. Чтобы избавиться от боязни потерять любимого, психологи рекомендуют пройти несколько эффективных шагов.

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Понять, почему вы — отличный вариант

Как бы цинично это не звучало, но осознание собственного высокого рейтинга на брачном рынке помогает отпустить тревожность и принять, что даже если расставание все же произойдет, жизнь на этом не закончится. Чаще всего девушки и мужчины боятся не потерять партнера, а остаться в одиночестве. Подумайте, почему долгое одиночество вам точно не грозит, выпишите свои привлекательные стороны и то, что вы можете дать партнеру: поддержку, эмпатию, уют, отличный секс. Полюбив себя, вы перестанете так отчаянно нуждаться в любви другого человека.

Проанализируйте ваши отношения

Исключите эмоциональную составляющую и подумайте, почему вы вместе. Рациональные причины есть всегда: отличный секс, общие цели, похожие взгляды на жизнь. Поняв это, вы станете спокойнее относится к объекту любви, а еще поймете, что у него нет причин бросать вас и терять то, что объединяет. Кроме того, анализ может выявить проблемы в вашем союзе: например, вы неожиданно можете понять, что возлагаете ответственность за свое счастье на мужчину. Именно поэтому так боитесь, что он уйдет. Эту травму можно поработать, чтобы стать увереннее, спокойнее и счастливее.

Представить худший сценарий

Даже самая красивая, умная, понимающая и веселая женщина не застрахована от того, что ее бросят. И пугает часто не потеря, а неизвестность. Избавьтесь от нее: представьте, что будет, если расставание все же случится. Да, вам будет очень больно, и эта боль не затихнет через пару дней. Да, вы потеряете определенные привычки и ритуалы. Но через какое-то время вместо них придут новые, появятся другие радости и поводы чувствовать себя счастливой. А значит, нерациональный страх расставания не имеет под собой почвы. Он лишь портит то время, которое вы проведете вместе, разругает вашу нервную систему и мешает наслаждаться прекрасными моментами.

Любовь,
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