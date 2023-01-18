Перестать тревожиться и наслаждаться отношениями проще, чем вы думаете.

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Страх потерять любимого человека — нормальная и легко объяснимая эмоция, но иногда она перерастает в тревогу, которая портит жизнь. Девушки, которые постоянно думают о том, не разлюбил ли их партнер, посвящают слишком много внимания и сил тому, чтобы угодить избраннику. Они боятся выглядеть недостаточно привлекательно, избегают конфликтов, чтобы не расстраивать возлюбленного. В итоге этот страх становится тревожностью, депрессией и подавленностью. Чтобы избавиться от боязни потерять любимого, психологи рекомендуют пройти несколько эффективных шагов.

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Понять, почему вы — отличный вариант

Как бы цинично это не звучало, но осознание собственного высокого рейтинга на брачном рынке помогает отпустить тревожность и принять, что даже если расставание все же произойдет, жизнь на этом не закончится. Чаще всего девушки и мужчины боятся не потерять партнера, а остаться в одиночестве. Подумайте, почему долгое одиночество вам точно не грозит, выпишите свои привлекательные стороны и то, что вы можете дать партнеру: поддержку, эмпатию, уют, отличный секс. Полюбив себя, вы перестанете так отчаянно нуждаться в любви другого человека.

Проанализируйте ваши отношения

Исключите эмоциональную составляющую и подумайте, почему вы вместе. Рациональные причины есть всегда: отличный секс, общие цели, похожие взгляды на жизнь. Поняв это, вы станете спокойнее относится к объекту любви, а еще поймете, что у него нет причин бросать вас и терять то, что объединяет. Кроме того, анализ может выявить проблемы в вашем союзе: например, вы неожиданно можете понять, что возлагаете ответственность за свое счастье на мужчину. Именно поэтому так боитесь, что он уйдет. Эту травму можно поработать, чтобы стать увереннее, спокойнее и счастливее.

Представить худший сценарий