Прожившие в браке почти 25 лет супруги раскрыли секрет крепких отношений

Британская оперная певица встретила будущего мужа во время поездки в США почти 25 лет назад и после этого не расставалась с ним. Прожившие в браке долгие годы супруги раскрыли секрет крепких отношений и рассказали свою историю любви в материале для The Guardian.

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В 1997 году Терция получила стипендию на исследование музыкального образования в начальных школах в США. Ей предстояло почти на год отправиться в Америку.

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«В то время в США было много образовательных программ по оперному искусству, поэтому я хотела поехать туда и все изучить. Я начала писать в различные компании, чтобы узнать больше об их работе», — вспоминает певица.

Терция связалась с сотрудником оперы в Сан-Диего по имени Адам. Она попросила его порекомендовать ей, где она может остановиться на время своего визита. По словам женщины, Адам был вежлив, но по делу ничего не ответил, и она решила, что он глуповат.

Когда певица прилетела в США, она отправилась на конференцию Opera America в Филадельфии и познакомилась там с мужчиной. После того как он представился, Терция поняла, что перед ней тот самый Адам, с которым она переписывалась по почте. Ее новый знакомый оказался вовсе не глупым человеком. Напротив, как признается британка, разговор с Адамом ее очень увлек, и после мероприятия они продолжили общение в баре.

«Она показалась мне очень умной, легкой в общении и самой красивой женщиной, которую я когда-либо встречал», — так Адам вспоминает первую встречу с Терцией.

После вечера в баре новые знакомые продолжили общение по почте. Через месяц они вместе отдохнули в Сан-Диего и поняли, что влюбились друг в друга.

Когда исследовательская работа Терции подошла к концу, она вернулась в Лондон. В течение года они с Адамом поддерживали отношения на расстоянии, пока не решили съехаться и пожениться. Ради любимой мужчина оставил работу и друзей в США и переехал в Великобританию. Там он быстро нашел занятие по душе, и у них с женой родилась дочь.

Терция и Адам считают секретом крепкого брака принятие и интерес друг к другу. По словам мужчины, он продолжает многому учиться у жены и с восторгом за ней наблюдает. В начале года у Адама диагностировали аутоиммунный гепатит, и теперь для супругов проведенное вместе время стало еще более ценным.