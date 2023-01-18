Россиянам посоветовали спать раздельно ради хорошего секса

Спать в одной постели — одна из важных супружеских традиций, если не обязанностей. Совместный сон обычно даёт чувство защищённости, снижает тревожность. Что же делать, если вместо указанных бонусов получаешь храп, шум, ворочанье и никакого отдыха? По словам психолога Анны Стеф, при таких раздражителях раздельный сон принесёт больше пользы и положительно скажется в том числе на интимной жизни.

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Специалист отметила, что если сон становится неполноценным, то это негативно сказывается как на здоровье партнёров, так и на их отношениях. А вот качественный ночной отдых, наоборот, поможет организму лучше восстанавливаться и держать под контролем уровень стресса. Всё это приводит в том числе и к повышению интереса к сексу.