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27 минут назад

Россиянам посоветовали спать раздельно ради хорошего секса

Секрет Фирмы

Спать в одной постели — одна из важных супружеских традиций, если не обязанностей. Совместный сон обычно даёт чувство защищённости, снижает тревожность. Что же делать, если вместо указанных бонусов получаешь храп, шум, ворочанье и никакого отдыха? По словам психолога Анны Стеф, при таких раздражителях раздельный сон принесёт больше пользы и положительно скажется в том числе на интимной жизни.

Россиянам посоветовали спать раздельно ради хорошего секса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист отметила, что если сон становится неполноценным, то это негативно сказывается как на здоровье партнёров, так и на их отношениях. А вот качественный ночной отдых, наоборот, поможет организму лучше восстанавливаться и держать под контролем уровень стресса. Всё это приводит в том числе и к повышению интереса к сексу.

Ну и не стоит забывать, что если спать в разных комнатах, то к завтраку каждый из партнёров успевает привести себя в порядок, что тоже может положительно сказаться на отношениях.

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