Горячие вопросы мужу, которые помогут оживить сексуальную жизнь

Задавать вопросы — это хороший способ улучшить вашу сексуальную связь с партнером. О том, какие вопросы советуют задавать эксперты, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе" Кадр из фильма "Секс по дружбе"

Общение является ключевым моментом, когда речь идет о поддержании здоровых отношений, и, в том числе, нормальной интимной жизни. Как объясняет сексолог Джесс О'Рейли, доктор философии, эксперт по сексу и отношениям, «постоянное общение улучшает понимание, углубляет связь и приводит к более горячему сексу».

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Что такое секс-список «да/нет/возможно»?

Чтобы решить некоторые проблемы в постели, постарайтесь начать говорить с партнером о сексе.

«Задав интимные вопросы партнеру, вы получите информацию, которая улучшит вашу сексуальную жизнь. Это поможет вам узнать, что ваш партнер считает эротичным, а также поможет вам поделиться тем же», — говорит сексопатолог Лори Минц, доктор философии , секс-эксперт компании Lelo.

Здесь поможет популярная игра из 20 вопросов. Она не только может облегчить начало разговора, но и станет отличным способом открыть более широкие дискуссии о ваших границах, желаниях и фантазиях.

По словам экспертов, когда вы задаете вопросы, которые ведут к содержательным разговорам, вы лучше понимаете не только то, чем занимается ваш партнер, но и почему его могут привлекать конкретные действия, фантазии, сценарии и чувства.

И хотя обмен вопросами с вашим партнером определенно может помочь улучшить ваши отношения и, таким образом, привести к лучшему сексу, небольшая сессия вопросов и ответов сама по себе может быть прелюдией.

Суть игры состоит в том, что каждый из вас должен написать список фантазий с пометкой да/нет/возможно, в зависимости от того, интересна ли вам эта идея и готовы ли вы превратить ее в жизнь.

При этом вы можете просто каждый раз выбирать тему-вопрос и обсуждать ее с партнером, чтобы улучшить вашу интимную жизнь. "Рамблер" расскажет о "горячих" вопросах, которые можно задать любимым.

У вас когда-нибудь был секс втроем?

Конечно, на этот вопрос можно ответить «да» или «нет», но это никогда не бывает так просто. Задав этот вопрос своему партнеру, вы сможете оценить, а) был ли у него секс втроем , б) был ли он заинтересован в сексе втроем в будущем и в) был ли у него неудачный опыт секса втроем.

Это открывает разговор для множества последующих вопросов, таких как «Как был инициирован этот секс втроем?», «Вы когда-нибудь мечтали о сексе втроем со мной?» и «Вы предпочитаете третьего мужчину или женщину».

У тебя есть фетиши?

К сожалению, фетиши по-прежнему вызывают стыд.. Этот вопрос — отличный способ дать понять вашему партнеру, что он находится в зоне свободы от осуждений, и может рассказать свои реальные фетиши. Кто знает, возможно у вас получится вместе воплощать ваши фантазии в жизнь.

Какая технически несексуальная вещь вас заводит?

Некоторым женщинам нравится, если мужчины не снимают очки во время секса, а кто-то обращает внимания на выдающиеся кадыки.

Интересно узнать, что нравится вашему партнеру и рассказать ему то же самое о себе.

Вы когда-нибудь сожалели о сексуальном контакте?

Этот вопрос может показаться глупым, но плохой секс — такая же часть нашей сексуальной жизни, как и хороший секс, и то, как мы на него реагируем, многое говорит о том, на каком этапе мы находимся на пути к пониманию себя как сексуальных существ и обо всех недостатках, которые с этим связаны.

Этот вопрос является приглашением для вас и вашего партнера подумать о своих сексуальных историях, что является важной частью построения здоровой интимной жизни в будущем.

Какие юношеские истории вам хотелось бы вернуть?

Юный возраст, вероятно, был не лучшим временем для чьей-либо сексуальной жизни, но есть некоторые сценарии, которые стоит время от времени повторять. Возможно, вам будет приятно повторить старый сексуальный опыт с новым партнером в осознанном возрасте.

Возбуждает ли вас вуайеризм?

Вуайеризм — это получение сексуального возбуждения от наблюдения за другими, когда они обнажены или участвуют в половых актах.

Это может выглядеть как удовольствие от наблюдения за тем, как ваш партнер мастурбирует перед вами, желание увидеть своего партнера с другим человеком, желание «смотреть, но не прикасаться», пока ваш партнер находится в душе, и т. д. Спросите своего партнера, что он думает об этом, чтобы исследовать это вместе в будущем.

Вас возбуждает эксгибиционизм?

Теперь к обратной стороне вуайеризма: эксгибиционизму. Клинический сексолог Сара Меланкон рассказала, что эксгибиционизм — это сексуальный излом, при котором человек испытывает возбуждение от идеи, что другие видят его обнаженным или вовлеченным в сексуальные действия.То есть, возможно вашему партнеру нравится, что вы наблюдаете за ним.

Каковы ваши жесткие границы?

Другими словами, есть ли что-то, что вы абсолютно не хотите, чтобы кто-то делал? Это запускает здоровый разговор о согласии, которое абсолютно необходимо, прежде чем вступать в какие-либо отношения.

Что на первом месте в вашем списке сексуальных желаний?

Если бы вам осталось жить всего год, какую сексуальную фантазию вы бы хотели исполнить? Вдобавок к тому, что ответ на этот вопрос дает представление о том, что является одной из их самых больших фантазий на данный момент, это также может заставить вашего партнера задуматься о том, почему он еще этого не сделал. Возможно, вы вдвоем воплотить идеи друг друга в жизнь.

Что вы думаете о включении секс-игрушек в сексуальную рутину?

Спросите, как они к этому относятся? Делали ли они это раньше? Какие игрушки они использовали раньше? Какие игрушки они хотели бы использовать в будущем?

Важно понимать, что секс-игрушки — это друзья, а не враги. Если вам нужна секс-игрушка, чтобы помочь себе достичь оргазма во время секса с партнером, в этом нет абсолютно ничего плохого, и вы не должны чувствовать себя неловко из-за этого. Это также отличный способ разнообразить рутинный секс.

Вам нравится получать горячие сообщения или фото?

Прежде чем отправить обнаженное фото, спросите своего партнера, удобно ли ему их получать и/или отправлять. Если да, обсудите, чего вы ожидаете, когда они получат эту обнаженную фотографию: вы хотите, чтобы они немедленно ее удалили? Вы согласны с тем, что они сохраняют это в своем телефоне.

Каков ваш идеальный сценарий ролевой игры?

Если вы расспросите своего партнера о ролевых играх , это может открыть вам двоим целый новый мир сексуальных идей. Нравится ли вам истории профессор-студент или встреча незнакомцев в баре? В любом случае, обсуждение ваших ролевых фантазий может привести к тому, что они станут реальностью.

Как бы вы отнеслись к совместному просмотру порно?

Эксперты считают, что совместный просмотр порно в паре может открыть вам глаза с точки зрения изучения того, что вам обоим нравится и не нравится в постели. Замена вечерних комедийных шоу на более взрослые программы может открыть дверь для разговоров о фантазиях и границах.

Какие слова и фразы вас заводят?

Грязные разговоры могут быть довольно горячими. Но всех заводят разные слова.