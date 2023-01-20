Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
24 минуты назад

Мужу отказывающейся от секса женщины дали совет

Lenta.ruиещё 1

Психотерапевт Памела Стивенсон объяснила, что делать, если партнер отказывается от секса из-за стресса на работе. Ее совет приводится в издании The Guardian.

Мужу отказывающейся от секса женщины дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина, обратившийся к Стивенсон за помощью, рассказал, что его жена часто устает на работе и выплескивает негативные эмоции на него. В такие периоды, по его утверждению, она отказывается от секса и соглашается на интимный контакт лишь изредка и только по собственной инициативе. «Я пытался помочь ей снизить уровень стресса (массажировал, баловал, потакал ее нуждам), но пользы почти не было. Теперь я достиг той стадии, когда чувствую лишь оцепенение и безразличие», — пожаловался он.

В своем ответе Стивенсон указала на то, что женщина имеет право рассчитывать на то, что муж выслушает ее. Если же он больше не может выносить сложившуюся ситуацию, ему следует договориться о личных границах. «Нужно настоять на том, чтобы она нашла другие механизмы самоуспокоения для снижения стресса и приняла меры для снижения рабочей нагрузки», — дала совет психотерапевт.

По мнению Стивенсон, безразличие, упомянутое мужчиной, является признаком депрессии, которая также может негативно сказаться на сексуальной жизни.

Ранее сексолог Элис Чайлд назвала способ избежать превращения интимной жизни в рутину. Чтобы добавить пикантности в секс и открыть новые грани удовольствия, считает она, партнерам необходимо попробовать игру с ощущениями.

Любовь,Самые сексуальные,Ролевые игры,Либидо,Памела Стивенсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители