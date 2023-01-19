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3 часа назад

Коуч по отношениям перечислила плюсы секса на первом свидании

Lenta.ru

Секс на первом свидании — это хорошая идея, так как он поможет сразу понять, совместима ли пара, заявила коуч по отношениям и психическому здоровью Рэйчел Райт. Некоторые другие плюсы интимной близости на начальном этапе знакомства она перечислила изданию Daily Mail.

Коуч по отношениям перечислила плюсы секса на первом свидании
Фото: Лента.руЛента.ру

«Секс на первом свидании может быть полезным, если вы оба хотите им заняться. Вот в чем дело: нет “подходящего времени” для секса… Концепции “не раздавать свое молоко бесплатно” и “я ему больше не понравлюсь, если сдамся слишком быстро” устарели», — выступила в защиту людей, быстро соглашающихся на интимную близость Райт.

По ее мнению, не стоит идти на поводу старомодных представлений о том, что можно и что нельзя делать в начале отношений, так как это только вызывает ненужное чувство стыда. Главное в этом вопросе — быть честным с самим собой и заранее обсудить свои ожидания с человеком, с которым предстоит встретиться впервые.

49 процентов респондентов занимались сексом на первом свидании, согласно исследованию. Остальные участники опроса заявили, что не делали этого, потому что предпочитают установить эмоциональную связь до интимной близости.

Специалистка уверена, секс на первом свидании имеет еще ряд преимуществ, в частности, он позволяет определить совместимость темпераментов партнеров и их заинтересованность продолжать отношения. Также, согласно опыту Райт, многие женщины предпочитают быстро вступать в интимную близость, чтобы партнер сразу узнал все их сексуальные предпочтения. Таким образом они стараются уберечь себя от разочарования, ведь если нет эмоционального вовлечения, неудачи воспринимаются легче, объяснила коуч.

И наконец, добавила Райт, секс на первом свидании — отличный способ не только установить связь с партнером, но и успокоить нервы и снять напряжение.

Ранее австралийский сексолог Элис Чайлд предложила способ добавить пикантности в интимную жизнь. По ее мнению, добавить остроты сексу и открыть новые грани удовольствия поможет игра с ощущениями.

Любовь,
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