Британка поделилась мужем с подругой и объяснила свое решение

Две подруги из Великобритании смогли спасти свои отношения одним необычным решением. Их историей заинтересовалась газета The Telegraph.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Британка (ее имя сохранено в секрете) рассказала подруге о проблемах с мужем. Как оказалось, ее не устраивала частота половых актов в их совместной жизни. Неудовлетворенность женщины негативно сказалась на отношениях пары.

«Слишком часто усталость, работа или другие удобные предлоги мешали ему. Я была расстроена, и разочарование разъедало меня и наш брак», — рассказала женщина.

Подруга поделилась подробностями своей интимной жизни. Выяснилось, что в ее семье ситуация сложилась похожая, но обратная. Сара потеряла сексуальный интерес к мужу Дэну. Это расстраивало мужчину, он нуждался в интимной близости.

Чтобы спасти отношения в обеих семьях, Сара предложила подруге спать с ее мужем, пока та уходит на йогу. Шокирующее предложение было принято. Решение Сары спасло ее брак, заявила анонимная героиня этой истории.

Однако прочитав историю британок, люди разделились на два лагеря. Одни заявили, что решение Сары было мудрым. Другие же предрекают предприимчивым подружкам проблемы. Ведь женщина, неудовлетворенная интимной жизнью, не рассказала своему мужу о том, чем занимается с Дэном. Ее супруг считает, что жена ходит на йогу с Сарой.