Психолог оценил идею сохранения брака «ради детей»

Идею сохранения брака «ради детей» оценил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он отметил, что чаще этой концепции придерживаются женщины, которые остаются в отношениях, которые их не устраивают, создавая себе ореол жертвенности.

Фото: Мослента Мослента

«Дети — эмпаты и прекрасно все чувствуют. Скрыть от них наличие проблем не удается. Они будут переживать тот же самый стресс. Более того, закрепляется стереотип семейных взаимоотношений, который, став взрослым, ребенок бессознательно часто копирует в своей собственной семье и тоже страдает», — объяснил специалист.

По словам психолога, негативно на детской психике сказываются не только постоянные скандалы, выяснение отношений и даже драки между родителями, но и скрываемое напряжение, холодность и отчужденность, отсутствие любви и тепла.

Психически стабильный и счастливый родитель, если он станет таковым после развода, сможет дать ребенку куда больше в эмоциональном плане, чем напряженный, злой и измученный «терпила», уточнил Долгов. Он заверил, что лучше спокойно и цивилизованно расстаться, поскольку, даже живя порознь, оба родителя могут обеспечить ребенку должное внимание.