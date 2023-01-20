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56 минут назад

Психолог оценил идею сохранения брака «ради детей»

Мослентаиещё 3

Идею сохранения брака «ради детей» оценил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он отметил, что чаще этой концепции придерживаются женщины, которые остаются в отношениях, которые их не устраивают, создавая себе ореол жертвенности.

Психолог оценил идею сохранения брака «ради детей»
Фото: МослентаМослента

«Дети — эмпаты и прекрасно все чувствуют. Скрыть от них наличие проблем не удается. Они будут переживать тот же самый стресс. Более того, закрепляется стереотип семейных взаимоотношений, который, став взрослым, ребенок бессознательно часто копирует в своей собственной семье и тоже страдает», — объяснил специалист.

По словам психолога, негативно на детской психике сказываются не только постоянные скандалы, выяснение отношений и даже драки между родителями, но и скрываемое напряжение, холодность и отчужденность, отсутствие любви и тепла.

Психически стабильный и счастливый родитель, если он станет таковым после развода, сможет дать ребенку куда больше в эмоциональном плане, чем напряженный, злой и измученный «терпила», уточнил Долгов. Он заверил, что лучше спокойно и цивилизованно расстаться, поскольку, даже живя порознь, оба родителя могут обеспечить ребенку должное внимание.

Ранее психолог дал советы для сохранения брака во время удаленки. Он пояснил, что при постоянном контакте на ограниченной территории люди могут начать сильно раздражать друг друга.

Любовь,Денис Долгов,
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