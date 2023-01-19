Женские имена, которые притягивают успешных мужчин

Их обладательница обычно счастливы в личной жизни.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Говорят, выбранное имя влияет на характер и судьбу, а эзотерики считают, что оно во многом определяют и отношения с противоположным полом. Проверьте, может, и ваше имя — настоящий магнит для успешных мужчин?

Александра, Евгения, Виктория

Эти имена — производные от мужских, поэтому обладаю особенной двойственной энергетикой. С одной стороны, эти девушки решительны, умеют руководить окружающими, ставить и добиваться целей. С другой, они мягкие и мудрые, понимают, как поддержать и помочь близким. Эта двойственность притягивает мужчин, которые занимают ответственные должности: они понимают, что всегда найдут понимание и поддержку, к тому же им не придется решать еще и бытовые задачи — девушки прекрасно справляются с организацией совместной жизни.

Олеся

Это имя, по мнению эзотерикой, обладают первозданной нежностью и мудростью, они легко принимают мир, не стараются переделать окружающих и выдерживают сложные ситуации. Такая нежная сила притягивает мужчин, которые хотят чувствовать себя любимыми. Кроме того, Олеси вдохновляют избранников на подвиги и романтические свершения.

Алена и Алиса

Эти имена ассоциируются со сказкой, как и героини преданий, девушки отличаются смекалкой, очарованием, притягательностью. Мужчины не могут устоять перед ними, ищут внимания и одобрения Ален и Алис. Кстати, многие Елены предпочитают, чтобы их называли Аленами, а ухажеры считают, что это имя звучит кокетливым.

Анастасия

Одно из самых популярных имен, так часто встречающихся в сказках и фильмах. И это недаром! У обладательниц имени мощная энергетика и огромный потенциал, они способны преодолеть любые трудности, помочь близким, вдохновить их и зарядить энергией. Эта особенность притягивает мужчин, они точно знают, что рядом с Анастасией преодолеют любые трудности и невзгоды.

Светлана