Развенчиваем стереотипы о секс-вечеринках

Вопреки тревожной новостной повестке в России довольно высоким остается интерес к секс-вечеринкам. Они начались как подражание берлинским, но прижились настолько, что породили настоящее секс-позитивное движение. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы развенчали главные стереотипы о таких мероприятиях.

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Многие люди считают, что на вечеринках происходит множество нежелательных контактов, а посетители буквально пристают друг к другу. И действительно, форматы взаимодействия сильно зависят от типа мероприятия. Атмосфера в свингер клубе и на чувственной вечеринке будет отличаться, так как в первом случае секс становится главной целью, а во втором — исследование собственных ощущений выходит на первый план.

Про токсичные и этичные вечеринки рассказала коуч и организаторка чувственных мероприятий Nazlo Mame Дарья Березовская. Оказывается, на ее вечеринках вы даже не увидите чужого физического контакта, если не зайдете в специальную комнату.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий