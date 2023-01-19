Развенчиваем стереотипы о секс-вечеринках

Вопреки тревожной новостной повестке в России довольно высоким остается интерес к секс-вечеринкам. Они начались как подражание берлинским, но прижились настолько, что породили настоящее секс-позитивное движение. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы развенчали главные стереотипы о таких мероприятиях.
Многие люди считают, что на вечеринках происходит множество нежелательных контактов, а посетители буквально пристают друг к другу. И действительно, форматы взаимодействия сильно зависят от типа мероприятия. Атмосфера в свингер клубе и на чувственной вечеринке будет отличаться, так как в первом случае секс становится главной целью, а во втором — исследование собственных ощущений выходит на первый план.
Про токсичные и этичные вечеринки рассказала коуч и организаторка чувственных мероприятий Nazlo Mame Дарья Березовская. Оказывается, на ее вечеринках вы даже не увидите чужого физического контакта, если не зайдете в специальную комнату.
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова