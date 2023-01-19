4 необычных места, где можно встретить свою половинку

Вы наверняка посещали хотя бы одно из них. Найти вторую половинку не так-то просто, и это факт. При этом ваш человек может встретиться вам в самом неподходящем, на первый взгляд, месте. Об этих местах мы и решили поговорить.

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Площадка для собак

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Казалось бы, на площадку приходят для выгула и дрессировки, какие уж тут романтические знакомства. Чаще всего на площадке завязываются знакомства на почве поиска информации о хороших ветеринарах, корме и т. п., но тут стоит отметить, что общий интерес в виде животного может стать неплохим связующим звеном. И вот вы перемещаетесь с симпатичным владельцем другой собаки с засыпанной песком площадки в уютное кафе. Не игнорируйте места встреч людей со схожими интересами, вероятность встретить близкого по духу человека возрастает в геометрической прогрессии.

Кофейня

Для поклонников кофе и завтраков вне дома есть полезная информация — ваша любимая кофейня около дома или работы может быть отличным местом для знакомства с интересным человеком. Вспомните, как вы обычно делаете заказ? Скорее всего, дожидаетесь заказ и убегаете. Задержитесь хотя бы несколько раз. Постарайтесь выбрать время, когда вам не нужно спешить, сядьте за столик и расслабьтесь. С большой вероятностью к вам захочет присоединиться симпатичный мужчина, особенно если в кофейне больше никого нет, кроме вас двоих.

Аэропорт

Может показаться, что суматошный аэропорт — худшее место, где можно встретить любовь, тем не менее тысячи людей с вами не согласятся. Многочисленные кафешки, магазинчики или просто зал ожидания могут столкнуть вас нос к носу с человеком, которого вы даже не ожидали встретить в ближайшем будущем. Важно научиться иногда притормаживать и оглядываться по сторонам. Подумайте об этом.

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