Сексолог заявила, что женщинам нужно перестать стремиться к оргазмам

Чтобы женщина смогла достичь оргазма, она должна перестать стремиться к нему любой ценой. Об этом заявила сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс.

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«Перестаньте стремиться к оргазму. Вместо этого просто стремитесь наслаждаться исследованием своего собственного тела или тела вашего партнера. Это снимает давление, что является одной из причин, почему вы не можете достичь кульминации», — заявила Трэйси Кокс в статье для Daily Mail.

Также сексолог отметила, что достижению оргазма способствует длительная прелюдия. Кокс порекомендовала чтение или просмотр эротики и наслаждение прикосновениями партнера. Кроме того, эксперт посоветовала прекратить думать о «правильном» или «неправильном» способе достичь оргазма.

Ранее актриса фильмов для взрослых Джессика Стоя поделилась советом для женщин, которые не могут испытать оргазм. По ее словам, необходимо разговаривать со своим партнером о сексе. Это способствует раскрепощению обеих сторон, что делает занятие любовью в разы чувственнее, пишут «Дни.ру».