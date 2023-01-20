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1 час назад

Мужчинам дали совет по спасению брака после измены

Lenta.ru

Чтобы спасти брак после измены, ее нужно обсудить с супругой, считает коуч по отношениям, писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mirror.

Мужчинам дали совет по спасению брака после измены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К Нолан обратился анонимный 30-летний читатель, не знающий, что делать для спасения отношений после супружеской неверности. По словам мужчины, недавно он узнал, что его избранница поцеловала коллегу по работе. После этого ее замучило чувство вины, и она сама рассказала ему о случившемся. Женщина утверждает, что по-прежнему любит мужа и не хочет разводиться. Однако с тех пор ему постоянно кажется, что он недостаточно хорош для нее.

Нолан согласилась, что женщина перешла границу дозволенного. По ее мнению, в такой ситуации действительно трудно сразу справиться с чувствами. Сохранить брак после этого возможно, но для этого необходимо честно рассказать друг другу о своих чувствах.

Нолан уверена, что тот факт, что женщина совершила ошибку, но признала ее и сожалеет, уже является позитивным началом.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала о причинах постоянного возвращения к бывшему после расставания. По ее словам, иногда люди не могут завершить отношения после разрыва из-за нежелания оставаться в одиночестве.

Любовь,
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