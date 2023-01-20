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1 час назад

Дочь певицы Славы рассказала о секрете счастливого брака

Слово и Дело

Дочь певицы Славы 23-летняя Александра Морозова рассказала о секрете счастливого брака. Девушка поделилась с подписчиками деталями взаимоотношений с супругом. Морозова стала женой в ноябре 2022 года. Ее избранник — Андрей Дедов.

Дочь Славы рассказала о секрете счастливого брака
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В соцсетях девушка рассказывает, как развиваются их отношения в браке. В одной из публикаций дочь Славы отметила, что секретом крепкого союза является дружеское доверие. По словам Морозовой, муж для нее — самый близкий человек.

«Мы можем обсудить с ним любые темы, даже то, что я не могу обсудить с подругами, — заявила она. — Постоянно смеемся, нам никогда не скучно друг с другом, и меня никто так не веселит, не понимает как Андрей».

Дочь популярной певицы поняла, что достичь такого восприятия брака ей помог опыт. Ранее с избранником у нее были сложные периоды с ссорами и выяснениями отношений.

Любовь,Александра Морозова,
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