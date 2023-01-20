Эксперт раскрыла самые красноречивые признаки измены

Заподозрить партнера в неверности можно по нескольким признакам. Некоторые из них далеко не очевидны. Подробнее об этом Daily Mail рассказала эксперт по отношениям Луэнн Уорд.

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Если партнер стал больше времени проводить в соцсетях или продолжает тесно общаться с экс-возлюбленными, это тревожный признак заявляет Уорд. Чаще всего общение с любовниками происходит в уединении. Так что когда партнер не выпускает телефон из рук, даже отправляясь в ванну или туалет, можно начинать беспокоиться, считает собеседница издания.

Когда он или она начинают внезапно осыпать вас подарками и комплиментами – это может быть связано с отношениями на стороне, отмечает эксперт. Ведь так изменник пытается притупить чувство вины. Несвойственная вспыльчивость, агрессия тоже могут быть следствием измены. По мнению Уорд, затевая очередную ссору, неверный партнер пытается переложить ответственность за разрушение отношений на вас.