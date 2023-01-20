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27 минут назад

Эксперт по отношениям раскрыла самые красноречивые признаки измены

Мира Маркина

Заподозрить партнера в неверности можно по нескольким признакам. Некоторые из них далеко не очевидны. Подробнее об этом Daily Mail рассказала эксперт по отношениям Луэнн Уорд.

Эксперт раскрыла самые красноречивые признаки измены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если партнер стал больше времени проводить в соцсетях или продолжает тесно общаться с экс-возлюбленными, это тревожный признак заявляет Уорд. Чаще всего общение с любовниками происходит в уединении. Так что когда партнер не выпускает телефон из рук, даже отправляясь в ванну или туалет, можно начинать беспокоиться, считает собеседница издания.

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Когда он или она начинают внезапно осыпать вас подарками и комплиментами – это может быть связано с отношениями на стороне, отмечает эксперт. Ведь так изменник пытается притупить чувство вины. Несвойственная вспыльчивость, агрессия тоже могут быть следствием измены. По мнению Уорд, затевая очередную ссору, неверный партнер пытается переложить ответственность за разрушение отношений на вас.

Изменение интереса партнера к сексу как в плюс, так и в минус нередко становятся симптомом измены. Неверный возлюбленный может как избегать близости (даже объятий, поцелуев), так и наоборот демонстрировать усиленное либидо.

Ранее «Рамблер» писал о вопросах партнеру, которые вернут искру в интимную жизнь.

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