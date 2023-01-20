Девушке с подозрительно ведущим себя любовником дали совет

Если зрелый любовник ведет себя подозрительно, нужно напрямую спросить у него, женат ли он, считает эксперт по отношениям, писательница Лаура Коллинз. Она дала такой совет в авторской колонке для издания Metro.

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За помощью к Колинз обратилась 20-летняя читательница. Она рассказала, что познакомилась в баре с состоятельным мужчиной, который был на 15 лет старше нее. Он понравился ей, и в первый же вечер у них, по словам девушки, произошел умопомрачительный секс. При этом у мужчины с собой была игрушка для взрослых.

Девушку беспокоит, что любовник соглашается встречаться с ней только в отелях, никогда не зовет ее к себе домой и не хочет ехать к ней. От предложения провести праздники вместе он также отказался. «Ранее он признался, что в разводе и детей нет, — утверждает она. — Что мне делать? Боюсь, если стану давить, то потеряю его».

Коллинз ответила, что, судя по рассказу читательницы, такой любовник может предложить ей только вкусную еду и отличный секс, не больше. Она полагает, что подобные отношения можно построить и с другими мужчинами. «Ты откладываешь серьезный разговор с ним, так как боишься правды, — продолжила эксперт по отношениям. — Возможно, он женат (бедная жена) и даже имеет детей».

Коллинз также показалось странным, что на первом же свидании у мужчины была с собой секс-игрушка. По ее мнению, это говорит о том, что он целенаправленно искал женщину на одну ночь. И он нашел идеально подходящую ему девушку, с которой можно реализовать все свои фантазии.