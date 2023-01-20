Маменькин сынок: когда от такого бежать, сломя голову

Как часто мы слышим, что все проблемы (травмы) из детства? Как часто и мы сами говорим, что у него/неё явно что-то «не в порядке с головой», потому что в детстве… (далее на выбор – били, не любили, гиперопекали, сдержанно общались, ничему не научили и т.д.). Сколь их вокруг нас, этих нарциссов, неумёх, психопатов, тиранов и прочих «замечательных» личностей. Мы поговорили с психоаналитиком, автором книг «Вся фигня от мозга», «Путеводитель по психопатам» и «Нарциссизм. Пси-операция» Василием Чибисовым об одном из сложных психотипов мужчин – маменькином сынке. Собственно, как самой маме такого не вырастить, и что делать тем дамам, которые с таким «сынком» решили связать свою жизнь.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Кто такой это маменькин сынок? Есть ли общие черты?

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Маменькин сынок – мужчина, эмоционально зависимый от матери или материнской фигуры. Роль материнской фигуры не обязательно играет мать. Это может быть бабушка, условная тётя Пёся, одна из бывших, лучшая подруга и т.д.

Надо различать два вида таких сынков: эмоционально зависимые и невротические.

Для зависимых нет общих черт – это самые разные люди, которых объединяет лишь факт зависимости от материнской фигуры. Сама зависимость может также проявляться по-разному. Одни советуются с матерью по каждому вопросу. Другие проявляют широкую самостоятельность, а к мнению материнской фигуры прислушиваются лишь в ряде случаев. Вы можете до последнего не подозревать о наличии серой кардинальши.

Невротические сынки имеют общие черты помимо зависимости. Стыдливые, стеснительные, правильные, изо всех сил пытаются быть хорошими, заслужить одобрение. Инфантильны. В интимной жизни склонны к перверсиям (извращениям).

Как начинаются отношения с таким персонажем?

В отношениях подкупают искренностью, правильностью, наивностью. К ним попадают после так называемых «абьюзивных отношений» (что бы это ни значило) или после бурного расставания, чтобы затянуть раны. Но затягиваются не только раны, но и вы. В какой-то момент вы осознаёте, что вам стыдно как-либо задеть этого персонажа. Вы начинаете считаться с его обидчивостью и ранимостью, из партнёрши постепенно превращаетесь во вторую мать. При этом вы не обязательно будете «хорошей матерью». Скорее всего вы начнёте воспроизводить модель поведения вашей собственной матери (если у вас есть братья – вы будете вести себя так, как ваша мать с вашими братьями). Даже если ваша матушка не отличалась чуткостью и добротой, ваше материнское поведение найдёт в душе «сынка» бурный отклик. Неважно: хорошая вы или плохая, важно, что вы как бы мать.

Это первый этап. Не успеете вы «усыновить» партнёра, как начнётся второй этап – конкуренция с настоящей матерью. «Сынок» быстро сбежит с линии перекрёстного огня. Дальше вас ждёт борьба на полное психическое истощение. Сможете победить – делайте с «сынком» всё, что хотите. Вы можете даже сделать из него самостоятельного мужчину, хотя для этого и потребуется известная степень владения искусством фрустрации. Вопрос – надо ли оно вам?

На какие «звоночки» стоит обратить внимание? Когда они могут начать проявляться?

В случае невротического (классического) «сынка» звоночки звучат почти сразу. Мы их уже перечислили. Например, скованность в интимном плане – её легко принять за порядочность или благородство. Неуместная застенчивость и скромность вплоть до ситуаций, когда это прямо мешает карьерному росту или успешному разрешению конфликтов. Податливость во всём, кроме тех ситуаций, когда вы пытаетесь оторвать партнёра от его семьи. Педантизм и бережливость на грани скупости – туда же (если в связке с ними идёт упрямство, чинопочитание и склонность к садомазохизму, то лучше сразу бежать).

С зависимыми «сынками» сложнее. Вы можете до последнего ничего не подозревать. Просто в какой-то момент вас поставят перед фактом, что решение принято с учётом мнения третьего лица. Или что партнёр не может рассказать вам о чём-то «личном», что для этого есть чужие уши. Особенно когда в роли матери выступает не биологическая мать, а (например) лучшая подруга. Причины здесь могут быть самые разные, вплоть до абсолютно нормальных: просто люди вместе через многое прошли. Другой вопрос, почему это не сблизило их до статуса пары.

Есть ли будущее с таким мужчиной?

Будущее есть, если сможете победить «старую» мать, помочь (или заставить) партнёру от неё сепарироваться. Дальше всё зависит от общей невротичности вашего «клиента». Сексуальные проблемы и проблемы с социализацией никуда сами по себе не денутся. Конечно, бывают экземпляры с высоким психическим потенциалом – им не хватало всего лишь устранения патогенной матери. Правда, и вы сами уже успели примерить материнскую юбку. Значит, почувствовав себя мужчиной, этот товарищ начнёт искать способ сепарироваться уже от вас.

Как защищать границы отношений от родственников партнёра подробно рассказывается в моей книге «Карательный психоанализ. Пособие для поступающих по-своему».

Как себя вести женщине со своим сыном с самого начала, чтобы не воспитать такого «маменькиного сынка»? Авторитарная мать и гиперопека – прямая дорога к воспитанию «маменькиного сынка»?

На развитие характера и невротических структур влияет целый ряд факторов, включая врождённую предрасположенность. Нередко у авторитарных матерей вырастают бунтари или просто сильные личности, которых гиперопека лишь закалила, научила отстаивать и ценить личные границы. Общий принцип звучит скорее так: на ребёнка нужно не столько воздействовать, сколько с ним взаимодействовать. Если вы обладаете достаточным уровнем рефлексии, практикуете заботу о себе, цените свои и чужие границы, умеете здраво реагировать на конфликтные ситуации, – то этого уже более чем достаточно. Даже если ваше воспитание будет в целом строгим.

Может ли понимать маменькин сынок свою неспособность жить взрослой качественной жизнью?