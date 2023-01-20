Маменькин сынок: когда от такого бежать, сломя голову

Как часто мы слышим, что все проблемы (травмы) из детства? Как часто и мы сами говорим, что у него/неё явно что-то «не в порядке с головой», потому что в детстве… (далее на выбор – били, не любили, гиперопекали, сдержанно общались, ничему не научили и т.д.). Сколь их вокруг нас, этих нарциссов, неумёх, психопатов, тиранов и прочих «замечательных» личностей. Мы поговорили с психоаналитиком, автором книг «Вся фигня от мозга», «Путеводитель по психопатам» и «Нарциссизм. Пси-операция» Василием Чибисовым об одном из сложных психотипов мужчин – маменькином сынке. Собственно, как самой маме такого не вырастить, и что делать тем дамам, которые с таким «сынком» решили связать свою жизнь.
Маменькин сынок – мужчина, эмоционально зависимый от матери или материнской фигуры. Роль материнской фигуры не обязательно играет мать. Это может быть бабушка, условная тётя Пёся, одна из бывших, лучшая подруга и т.д.
Надо различать два вида таких сынков: эмоционально зависимые и невротические.
Для зависимых нет общих черт – это самые разные люди, которых объединяет лишь факт зависимости от материнской фигуры. Сама зависимость может также проявляться по-разному. Одни советуются с матерью по каждому вопросу. Другие проявляют широкую самостоятельность, а к мнению материнской фигуры прислушиваются лишь в ряде случаев. Вы можете до последнего не подозревать о наличии серой кардинальши.
Невротические сынки имеют общие черты помимо зависимости. Стыдливые, стеснительные, правильные, изо всех сил пытаются быть хорошими, заслужить одобрение. Инфантильны. В интимной жизни склонны к перверсиям (извращениям).
В отношениях подкупают искренностью, правильностью, наивностью. К ним попадают после так называемых «абьюзивных отношений» (что бы это ни значило) или после бурного расставания, чтобы затянуть раны. Но затягиваются не только раны, но и вы. В какой-то момент вы осознаёте, что вам стыдно как-либо задеть этого персонажа. Вы начинаете считаться с его обидчивостью и ранимостью, из партнёрши постепенно превращаетесь во вторую мать. При этом вы не обязательно будете «хорошей матерью». Скорее всего вы начнёте воспроизводить модель поведения вашей собственной матери (если у вас есть братья – вы будете вести себя так, как ваша мать с вашими братьями). Даже если ваша матушка не отличалась чуткостью и добротой, ваше материнское поведение найдёт в душе «сынка» бурный отклик. Неважно: хорошая вы или плохая, важно, что вы как бы мать.
Это первый этап. Не успеете вы «усыновить» партнёра, как начнётся второй этап – конкуренция с настоящей матерью. «Сынок» быстро сбежит с линии перекрёстного огня. Дальше вас ждёт борьба на полное психическое истощение. Сможете победить – делайте с «сынком» всё, что хотите. Вы можете даже сделать из него самостоятельного мужчину, хотя для этого и потребуется известная степень владения искусством фрустрации. Вопрос – надо ли оно вам?
В случае невротического (классического) «сынка» звоночки звучат почти сразу. Мы их уже перечислили. Например, скованность в интимном плане – её легко принять за порядочность или благородство. Неуместная застенчивость и скромность вплоть до ситуаций, когда это прямо мешает карьерному росту или успешному разрешению конфликтов. Податливость во всём, кроме тех ситуаций, когда вы пытаетесь оторвать партнёра от его семьи. Педантизм и бережливость на грани скупости – туда же (если в связке с ними идёт упрямство, чинопочитание и склонность к садомазохизму, то лучше сразу бежать).
С зависимыми «сынками» сложнее. Вы можете до последнего ничего не подозревать. Просто в какой-то момент вас поставят перед фактом, что решение принято с учётом мнения третьего лица. Или что партнёр не может рассказать вам о чём-то «личном», что для этого есть чужие уши. Особенно когда в роли матери выступает не биологическая мать, а (например) лучшая подруга. Причины здесь могут быть самые разные, вплоть до абсолютно нормальных: просто люди вместе через многое прошли. Другой вопрос, почему это не сблизило их до статуса пары.
Будущее есть, если сможете победить «старую» мать, помочь (или заставить) партнёру от неё сепарироваться. Дальше всё зависит от общей невротичности вашего «клиента». Сексуальные проблемы и проблемы с социализацией никуда сами по себе не денутся. Конечно, бывают экземпляры с высоким психическим потенциалом – им не хватало всего лишь устранения патогенной матери. Правда, и вы сами уже успели примерить материнскую юбку. Значит, почувствовав себя мужчиной, этот товарищ начнёт искать способ сепарироваться уже от вас.
Как защищать границы отношений от родственников партнёра подробно рассказывается в моей книге «Карательный психоанализ. Пособие для поступающих по-своему».
Как себя вести женщине со своим сыном с самого начала, чтобы не воспитать такого «маменькиного сынка»? Авторитарная мать и гиперопека – прямая дорога к воспитанию «маменькиного сынка»?
На развитие характера и невротических структур влияет целый ряд факторов, включая врождённую предрасположенность. Нередко у авторитарных матерей вырастают бунтари или просто сильные личности, которых гиперопека лишь закалила, научила отстаивать и ценить личные границы. Общий принцип звучит скорее так: на ребёнка нужно не столько воздействовать, сколько с ним взаимодействовать. Если вы обладаете достаточным уровнем рефлексии, практикуете заботу о себе, цените свои и чужие границы, умеете здраво реагировать на конфликтные ситуации, – то этого уже более чем достаточно. Даже если ваше воспитание будет в целом строгим.
Конечно, может. Невротики вообще острее других осознают, что с ними что-то не так. Сам инфантилизм выступает как своеобразная защитная реакция на сложившуюся ситуацию. Однако полностью осознать необходимость «жить по-другому» маменькин сынок не может, так как получает вторичную выгоду от ситуацию. Например, он боится женщин как таковых, поэтому заранее выставил между собой и партнершей барьер в виде матери. Это особенно заметно в поведении мужчин, чьи матери никак не вмешиваются в их жизнь. Однако сам образ матери служит своего рода «громоотводом» против женских импульсов.