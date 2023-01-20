8 вещей, которые вы должны знать о мужчине к третьему свиданию

Эти вопросы уберегут от разочарования.
Психологи советуют не превращать первое свидание в собеседование или допрос с пристрастием. Но если вы решились на повторную встречу, а затем еще на одну, стоит понять, что за человек перед вами и стоит ли тратить на него свое время.
После третьего свидания многие решаются на более близкие отношения. Хорошо, если место жительства избранника не станет сюрпризом: возможно, он делит квартиру с другом или живет с родителями. А может, приезжает из пригорода. Вы не будете разочарованы, если заранее узнаете об этом.
Конечно, на третьем свидании вы не собираетесь замуж на нового ухажера, но не плохо было бы знать, куда может привести ваш роман. Уточните, рассматривает ли мужчина для себя серьезные отношения, сторонник ли он моногамии, готов ли разделить с кем-то быт.
Вам не нужно узнавать, где она работала и чем увлекалась, достаточно увидеть реакцию мужчины: если он резко отзывается о ней, то вас рано или поздно ждет та же участь.
Не нужно быть меркантильной, чтобы стремиться уточнить финансовое положение мужчины: транжира он или привык экономить, имеет ли постоянный источник заработка. Вряд ли многие захотят тратить время на бездельника, который перебивается случайными подработками.
Понимает ли мужчина ваш сарказм, легко ли подхватывает шутки. Невозможно долго общаться с кем-то, у кого совсем другое представление о смешном.
Возможно, у ухажера есть дети, которым он помогает, родственники на обеспечении или другие обязательства. От этого зависит режим встреч, спонтанность, возможность что-то поменять в жизни.
Если ваш ухажер признается, что работает круглые сутки, вам будет легче принять, что свидания не будут слишком частыми и не обижаться на его усталость. Узнайте, насколько ваши графики совпадают, сможете ли выстраивать режим встреч, комфортный для двоих.
Может, он собирается переехать в ближайшие три года и строить дома где-то в Африке, а вы менять город и страну точно не планируете. Узнайте, нет ли в ваших планах глобальных противоречий.