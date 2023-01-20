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1 час назад

8 вещей, которые вы должны знать о мужчине к третьему свиданию

WomanHit.ru

Эти вопросы уберегут от разочарования.

8 вещей, которые вы должны знать о мужчине к третьему свиданию
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Психологи советуют не превращать первое свидание в собеседование или допрос с пристрастием. Но если вы решились на повторную встречу, а затем еще на одну, стоит понять, что за человек перед вами и стоит ли тратить на него свое время.

Где живет мужчина

После третьего свидания многие решаются на более близкие отношения. Хорошо, если место жительства избранника не станет сюрпризом: возможно, он делит квартиру с другом или живет с родителями. А может, приезжает из пригорода. Вы не будете разочарованы, если заранее узнаете об этом.

Хочет ли он серьезных отношений

Конечно, на третьем свидании вы не собираетесь замуж на нового ухажера, но не плохо было бы знать, куда может привести ваш роман. Уточните, рассматривает ли мужчина для себя серьезные отношения, сторонник ли он моногамии, готов ли разделить с кем-то быт.

Что-то о его бывшей

Вам не нужно узнавать, где она работала и чем увлекалась, достаточно увидеть реакцию мужчины: если он резко отзывается о ней, то вас рано или поздно ждет та же участь.

Финансовое положение

Не нужно быть меркантильной, чтобы стремиться уточнить финансовое положение мужчины: транжира он или привык экономить, имеет ли постоянный источник заработка. Вряд ли многие захотят тратить время на бездельника, который перебивается случайными подработками.

Есть ли у него чувство юмора

Понимает ли мужчина ваш сарказм, легко ли подхватывает шутки. Невозможно долго общаться с кем-то, у кого совсем другое представление о смешном.

Есть ли у него обязательства

Возможно, у ухажера есть дети, которым он помогает, родственники на обеспечении или другие обязательства. От этого зависит режим встреч, спонтанность, возможность что-то поменять в жизни.

Какой у него график

Если ваш ухажер признается, что работает круглые сутки, вам будет легче принять, что свидания не будут слишком частыми и не обижаться на его усталость. Узнайте, насколько ваши графики совпадают, сможете ли выстраивать режим встреч, комфортный для двоих.

Какие у мужчины глобальные планы

Может, он собирается переехать в ближайшие три года и строить дома где-то в Африке, а вы менять город и страну точно не планируете. Узнайте, нет ли в ваших планах глобальных противоречий.

Любовь,
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