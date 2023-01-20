Какие сигналы говорят о скором разводе

Каждая семейная пара проходит сложные этапы: кто-то спорит из-за бытовых вопросов, кто-то из-за разных взглядов на воспитание детей, а кто-то из-за денег. Причины могут быть разными, но важно улаживать их без оскорблений и нервов, учиться слышать и слушать партнёра. Иначе недалеко до расставания.
О том, какие сигналы могут говорить о скором разводе, «Газете. Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.
По словам специалиста, для пар с разным стажем характерны разные признаки грядущего развода. Как правило, более молодые союзы распадаются из-за нежелания слышать партнёра и принимать его позицию — они просто не умеют договариваться. А между тем, чтобы достичь такой гармонии, требуются годы. Некоторые просто не готовы или не хотят искать общий язык. Тогда, скорее всего, отношения закончатся разводом.
Если говорить про пары со стажем, их причины для развода могут сильно отличаться. Тут чаще всего либо расходятся планы на дальнейшую жизнь, либо теряется доверие между супругами. Также, добавила психолог, для пар, которые идут к расставанию, характерен холод, отсутствие интереса к делам второй половины и к интимной жизни. Всё это приводит к тому, что супруги начинают жить своей жизнью и нередко заводят отношения на стороне.