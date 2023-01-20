Какие сигналы говорят о скором разводе

Каждая семейная пара проходит сложные этапы: кто-то спорит из-за бытовых вопросов, кто-то из-за разных взглядов на воспитание детей, а кто-то из-за денег. Причины могут быть разными, но важно улаживать их без оскорблений и нервов, учиться слышать и слушать партнёра. Иначе недалеко до расставания.

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О том, какие сигналы могут говорить о скором разводе, «Газете. Ru» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

По словам специалиста, для пар с разным стажем характерны разные признаки грядущего развода. Как правило, более молодые союзы распадаются из-за нежелания слышать партнёра и принимать его позицию — они просто не умеют договариваться. А между тем, чтобы достичь такой гармонии, требуются годы. Некоторые просто не готовы или не хотят искать общий язык. Тогда, скорее всего, отношения закончатся разводом.