Психолог назвала признаки неверного в браке мужчины

«Если у партнера есть связь на стороне, он будет резко и грубо реагировать, когда вы захотите взять его телефон. Он никогда не оставляет гаджет без присмотра. На некоторые звонки в неудобное время отвечает кратко, а перед вами оправдывается: "Не туда попали"», — отметила она.