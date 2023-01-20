5 признаков, что отношения уже не спасти

Такой роман может лишить сил и повлиять на все сферы жизни.
Беречь отношения и пытаться найти выход из кризиса — признак мудрости, но иногда можно и нужно опустить руки, чтобы не разрушит саму себя в тяжелом деструктивном романе. Психологи выделяют несколько очевидных признаков, которые сигнализируют — этот роман уже не спасти.
За модным словом скрывается очень неприятный процесс, в котором один человек почти убеждает другого в том, что он не в порядке: уверяет, что не произносил тех или иных слов, что чувства второй половины преувеличены и неадекватны. Так абъюзеры стараются дестабилизировать жертву, лишить ее уверенности в себе. Манипулятор внушает: кроме него, вы никому не нужны, а значит, уходит страшно.
Если в союзе лишь один человек вкладывает моральные силы и ищет выход из кризиса, значит, вторая половина совсем не боится потерять партнера. Стоит ли бороться за роман, в котором заинтересованы только вы, а любимый человек давно не ценит ни отношения, ни того, кто рядом?
Если вам сложно обнять партнера, а мысли о сексе вызывают отвращение — ваш организм подсказывает, что роман исчерпал себя. Физическое влечение всегда служит важным фактором совместимости двух людей, если оно пропало настолько, что дотрагиваться до партнера сложно, пришло время сделать шаг назад.
Такого человека можно хорошо описать одним словом: ненадежный. Он врет, пропадает в те моменты, когда больше всего вам нужен, тратит за вашей спиной общие деньги, постоянно ввязывается в какие то неприятные истории. И вы точно знаете, что в трудные периоды положиться на этого человека нельзя: будет большой удачей, если он хотя бы не подбросит вам ещё больше проблем.
Если отношения полностью обесточивают вас, так, что нет сил на другие сферы жизни просто нет сил, это яркий сигнал психики и организма, что в вашем романе что-то пошло не так. Вместе должно быть проще, легче и радостнее, чем по отдельности, ведь в мире достаточно проблем, а деструктивные отношения со временем способны разрушить и другие сферы вашей жизни.