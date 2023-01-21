Женщины могут «унюхать» свободного мужчину

Психологи из Университета Маккуори провели эксперимент, который показал, что женщины по запаху «вычисляют», «занят» мужчина или нет.

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Для исследования набрали группу из 82 женщин 18-35 лет, которым предложили оценить запахи тела мужчин и их лица. Каждая участница «изучала» по 6 мужчин, 3 из которых были одиноки, и 3 состояли в отношениях. Мужчины сутки носили футболку, которую женщины затем должны были понюхать. Также их спрашивали, насколько им нравится запах и насколько мужчина сексуален.

Выяснилось, что запахи тела одиноких мужчин для всех женщин оказался сильнее, чем запахи мужчин, имевших партнеров. Замужние участницы также сказали, что лица одиноких мужчин более мужественные.