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1 час назад

Женщины могут «унюхать» свободного мужчину

Мир новостей

Психологи из Университета Маккуори провели эксперимент, который показал, что женщины по запаху «вычисляют», «занят» мужчина или нет.

Женщины могут «унюхать» свободного мужчину
Фото: Мир новостейМир новостей

Для исследования набрали группу из 82 женщин 18-35 лет, которым предложили оценить запахи тела мужчин и их лица. Каждая участница «изучала» по 6 мужчин, 3 из которых были одиноки, и 3 состояли в отношениях. Мужчины сутки носили футболку, которую женщины затем должны были понюхать. Также их спрашивали, насколько им нравится запах и насколько мужчина сексуален.

Выяснилось, что запахи тела одиноких мужчин для всех женщин оказался сильнее, чем запахи мужчин, имевших партнеров. Замужние участницы также сказали, что лица одиноких мужчин более мужественные.

Авторы эксперимента пояснили, что женщины отличают одиноких мужчин на основе их уровня тестостерона, высокие уровни которого связаны с более сильным запахом.

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