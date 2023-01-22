Сексолог объяснил, почему красивые женщины остаются без мужей

Увидев эффектную женщину, мы часто завидуем, думаем, что наверняка у нее уйма поклонников и точно нет проблем с личной жизнью. На деле все ровно наоборот. Именно привлекательным, самодостаточным девушкам почему-то намного сложнее найти себе партнера. Все неказистые и заурядные подружки замуж повыскакивали, а красотки до сих пор сидят в девках… Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает, в чем причина такого положения дел.
В каждом человеке природой заложено чувство прекрасного. Когда мы видим что-то красивое, будь это творение рук человека или же природы, то нам хочется замереть на миг и просто восхищаться. Вот и как тут среднестатистическому мужчине побороть в себе стеснение и страх быть отвергнутым? Как подойти и познакомиться с «ангелом во плоти»? К таким дамам даже лучше присмотреться боятся, а потому подарок природы становится, по сути, проклятьем.
Комментарий специалиста:
«Примеров, когда эффектные красавицы оказывались обделены вниманием поклонников, множество, причем, как среди обычных людей, так и среди звезд того же Голливуда, - констатирует факт Виталий АЗУРОВ. – Вспомнить хотя бы историю Шарлиз ТЕРОН, сексапильной блондинки с королевскими чертами лица, знакомой не только по фильмам «Адвокат дьявола» и «Сладкий ноябрь», но и по рекламе парфюма. Ее портрет смело можно вешать на стену, как образец «золотого сечения» пропорций лица. В личной жизни модель и актриса, увы, несчастна. В свои 47 лет успела повстречаться и с актерами, и с музыкантами и даже завести роман с Шонном ПЕННОМ, но вот предложения руки и сердца ей никто так и не сделал. Шарлиз в итоге усыновила двоих детей и сейчас большую часть времени посвящает им.
Если уж Шарлиз никто замуж не позвал, что же говорить о других красавицах? Причина на самом деле банальна. Слишком яркая красота – это вызов для самооценки мужчины. Их хрупкое эго трепещет от самой мысли - подойти и завязать разговор: «А вдруг она откажет и посмеется?» Ну а большинство и вовсе уверены, что у таких дам наверняка давно есть муж или бойфренд. Кроме того, бытует стереотип, что такие девушки знают себе цену и обратят внимание только на очень обеспеченного поклонника. В итоге мало-мальски подходящие мужчины пасуют и отправляются на поиски кого попроще. Знакомиться подходят тольео представители особенной группы представителей противоположного пола. Это наглые, хамоватые донжуаны, они же профессиональные бабники, мечтающие получить в свою коллекцию очередной ценный трофей. Естественно, девушка не имеет ни малейшего желания лишний раз сталкиваться с такими поклонниками и постепенно закрывается от мира в полном разочаровании».
БРИЛЛИАНТУ НУЖНА ДОСТОЙНАЯ ОПРАВА
Одно дело любоваться на красавицу, а другое – сделать ее своей женой. Большинство мужчин вовсе не готовы сделать предложение таким дамам и лишить себя спокойного сна из-за ревности. Да и содержать такую любимую намного дороже, абы какие подарки не подойдут – бриллианту нужна соответствующая оправа.
Комментарий специалиста:
«Яркий пример того, как мужчина просто «не потянул» такую - это история голливудской дивы Эмилии КЛАРК, - продолжает Виталий АЗУРОВ. – Звезду саги «Игра престолов» не раз признавали самой сексуальной актрисой, особенно после ее появления в кадре абсолютно обнаженной. Известно только об одном ее романе с актером второго ранга, и тот спустя год отношений предпочел оставить возлюбленную. Отпускать одну на съемки он ее не хотел – слишком ревновал, но и колесить за ней по миру тоже не смог. Эмилия так и не смогла оправиться после разрыва и новых отношений до сих пор не построила.
Поведение ее парня хоть и нельзя назвать достойным, но с точки зрения психологии оно вполне объяснимо. Красивых женщин действительно боятся брать в жены, ведь это головная боль до самой старости. Во-первых, надо постоянно поддерживать себя в форме – хорошо выглядеть, достаточно зарабатывать, чтобы удержать любимую. Во-вторых, обладать эффектной подругой хотят многие, поэтому преследует страх, что кто-то другой предложит твоей жене более комфортную жизнь, покажется ей более интересным или же просто соблазнит. Жить, изнывая от ревности, постоянно контролировать – то еще удовольствие. Самый простой вариант: выйти из этой гонки, перестать ощущать себя вечным борцом за сердце избранницы и найти себе кого-то менее притягательного».
МАЛО БЫТЬ КРАСИВОЙ, ВСЕМ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЛЮБИМОЙ
Понятие красоты на самом деле очень субъективно. Одна фемина кажется всем неимоверно эффектной, а сама же она страдает от жутких комплексов по поводу своей внешности. Другая кому-то покажется просто уродиной, но настоящие ценители прекрасного найдут ее черты лица безупречными.
Комментарий специалиста:
«Все мы прислушиваемся к своему внутреннему голосу и часто он нам кажется единственно верным. Так происходит, и когда мы видим соблазнительную даму. Кажется – она-то точно знает себе цену! – поясняет Виталий АЗУРОВ. – Но на деле мы даже представить не можем, какие комплексы обитают у нее в голове. Так, например, признанная миллионами фанатов одной из самых красивых женщин мира Скарлетт ЙОХАНССОН призналась в одном интервью, что не считает себя идеальной. Мало того, есть недостатки, за которые она себя просто ненавидит. Оказалось, что актриса страдает от комплексов по поводу своего не слишком высокого роста (163 сантиметра), неправильного прикуса, целлюлита, хриплого голоса, сутулости и даже привычки грызть ногти!
Но есть и обратные примеры – так, например, широкую известность получила история модели из Армении Армине АРУТЮНЯН. Девушку в свое время приметил на улице рекрутер одного из самых известных домов моды. Теперь Армине вышагивает по подиумной дорожке, модельеры восхищаются ее чертами лица. При этом в Сети внешность Арутюнян получила тонны гневных комментариев, многие из которых просто оскорбительны. Злопыхателям она показалась не то что некрасивой, а даже уродиной. К счастью, на травлю девушка не реагирует, продолжая радовать знатоков высокой моды.
На этом примере видно, как растяжимо понятие красоты и насколько оно может не совпадать с вашим личным ощущением. Поэтому увидев эффектную блондинку, не спешите записывать ее в самовлюбленные королевы, возможно, внутри нее живет задавленная комплексами девочка».
МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ВНЕШНОСТЬ, И НИКТО - НА МОЗГИ
Всем, кого природа наградила выдающимися данными, на деле приходится прикладывать чуточку больше усилий, чтобы найти себе спутника жизни. Просто сидеть как принцесса в замке в ожидании королевича, не получится. Есть риск состариться раньше срока и превратиться пусть в милую, но бабушку.
Комментарий специалиста:
«Чтобы найти себе подходящего партнера, красоткам придется немного изменить свой стиль поведения, он будет отличаться от классических норм, принятых в обществе, – уверен Виталий АЗУРОВ. – Во-первых, надо быть активной. Помните о страхе, который испытывают мужчины при знакомстве с вами, и поэтому идите первой на контакт. Знакомьтесь через друзей, в общественных местах, в театре, на вечеринке. От онлайн-знакомств придется отказаться. Здесь первыми вам напишут только бабники и альфонсы. Подходящие партнеры поостерегутся завязывать переписку. Если первой напишите вы – могут воспринять за обман: к сожалению, фото красивых девушек в профиле часто используют интернет-мошенники и мошенницы
Во-вторых, тщательнее относитесь к своему внешнему виду. Наверняка вы привыкли к тому, что куда бы вы ни зашли, сразу поймаете десятки взглядов. К сожалению, с красивыми девушками тесно связаны не слишком хорошие стереотипы – что они заносчивы, стервозны или вовсе ищут среди поклонников очень богатых мужчин. Одежда может как подтверждать это, так их и опровергать. Избегайте нарочитого подчеркивания в нарядах своей сексуальности.
Ну и в-третьих, придется все время разрушать стереотип «красивая – значит глупая». Не забывайте про личностное развитие. Ведь каким бы ни было красивым лицо, оно так же, как и все остальное, подвластно времени. Пройдут десятилетия, и милые черты изменятся, а вот ваши духовные качества и интеллект останутся с вами до конца жизни».