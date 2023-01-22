Сексолог объяснил, почему красивые женщины остаются без мужей

Если уж Шарлиз никто замуж не позвал, что же говорить о других красавицах? Причина на самом деле банальна. Слишком яркая красота – это вызов для самооценки мужчины. Их хрупкое эго трепещет от самой мысли - подойти и завязать разговор: «А вдруг она откажет и посмеется?» Ну а большинство и вовсе уверены, что у таких дам наверняка давно есть муж или бойфренд. Кроме того, бытует стереотип, что такие девушки знают себе цену и обратят внимание только на очень обеспеченного поклонника. В итоге мало-мальски подходящие мужчины пасуют и отправляются на поиски кого попроще. Знакомиться подходят тольео представители особенной группы представителей противоположного пола. Это наглые, хамоватые донжуаны, они же профессиональные бабники, мечтающие получить в свою коллекцию очередной ценный трофей. Естественно, девушка не имеет ни малейшего желания лишний раз сталкиваться с такими поклонниками и постепенно закрывается от мира в полном разочаровании».