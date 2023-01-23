Брачный договор: соглашение для заключения брака или брак для подписания соглашения

Почему-то в России к брачным договорам (контрактам) относятся с предубеждением. Мол, хороший брак с него начаться не может. Но практика показывает, что очень даже может: когда будущие супруги знают, чего ожидать друг от друга, а чего — точно не стоит, отношения становятся прозрачнее и ярче. Тем более, что контракт при необходимости можно откорректировать, он не составляется «раз и навсегда». О других тонкостях работы с ним расскажу дальше.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Несколько слов о содержании

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Во-первых, в документе прописываются только имущественные права (на имеющуюся или теоритическую собственность, приобретенную супругами), а также ответственность сторон в этом разрезе.

Вопреки стереотипам, неимущественные права, обязанности или условия, касающихся ваших детей, родственников или личных отношений между супругами, здесь не отражаются. Проще говоря, кто будет владеть квартирой или машиной, указать можно. А вот с кем останутся после развода дети или какой из троюродных братьев будет владеть дачей — нет. Брачный договор на то и брачный, что касается только будущих мужа и жены.

Во-вторых, документ закрепляет обязанности сторон по содержанию второй половины и варианты расходования получаемых супругами доходов. Больше не будет «а ты положил в семейную копилку меньше денег, чем я» или «ты взяла слишком много на процедуры красоты». И никакой неопределенности для менее имущего супруга после развода. Он или она будут получать денежную помощь от своей бывшей половины, а не останутся у обочины жизни.

В брачном договоре можно даже указать, какую сумму и как часто будет получать жена от своего мужа каждый месяц. И оспорить этот пункт мужчине будет сложно — ведь он подписал документ.

Когда лучше заключать и расторгать

Супруги вольны заключить брачный договор до брака или во время него. Впрочем, первым днем действия соглашения так или иначе станет дата вступления в гражданский брак.

Следовательно, если пара так и не станет законными супругами, юридической силы документ не получит. А при разводе он прекращается. Но обязательств сторон, в нем прописанных, это не касается.

Кстати, обращаю внимание на всеобщее заблуждение. Согласно нашему законодательству, гражданский брак — это запись в актах гражданского состояния, а не сожительство. То есть не совместное проживание на одной жилплощади или ведение совместного хозяйства. Не путайте эти понятия.

Несколько слов о корректировке положений документ. Супруги могут прописать условия, автоматически отменяющие действие одного из пунктов брачного договора (например, содержание бывшей супруги будет осуществляться до ее нового замужества). Впрочем, с формулировками нужно быть осторожнее — составлять так, чтобы суд не воспринял их, как ущемление прав.