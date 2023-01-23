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1 час назад

Посмотри на его нос!: 5 распространенных мифов о пенисах

Даша Краснова

Существует множество разнообразных мифов и слухов о длине члена. Большинство из них вводит людей в заблуждение и вызывает комплексы. "Рамблер" решил развеять несколько из них.

Посмотри на его нос!: 5 распространенных мифов о пенисах
Фото: unsplashunsplash

Размер члена = размер ноги или носа

Исследования ученых доказали, что корреляции между размером носа, ладони, ступни с размером члена нет. Так что не спеши делать выводы о встречающихся мужчинах. В итоге, нас всегда ждет сюрприз.

Член можно сломать

Вы действительно можете повредить губчатую ткань во время секса, которая наливается кровью и становится твердой. При повреждении пенис может опухнуть и появится гематома. С такими симптомами нужно обратиться к врачу. Но переломом в классическом смысле назвать ситуацию нельзя.

Эрекция = симпатия

Алкогольное опьянение, стрессы на работе и банальная усталость, плохое настроение и проблемы в семье могут стать причиной проблем с эрекцией. Кстати, это также может быть симптомом заболевания.

Почему у мужчин возникают проблемы с потенцией

Сперма полезна

Половой акт полезен и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как спорт, и дла налаживания гормонального фона, и для повышения самооценки. Но сперма никакими магическими свойствами не обладает. Если зачатия не планируется, лучще использовать защитные средства.

В презервативе теряется чувствительность

Пока презервативы — это единственный способ защиты, которые не только уберегает партнеров от потенциальной беременности, но и защищает от разных видов заболеваний. Напомним, что через оральный секс многие заболеваний передаются тоже. Если у партнера возникает потеря чувствительности, это значит лишь то, что данный размер или марка презервативов ему не подходят.

Любовь,Слухи о беременности,Минет,
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