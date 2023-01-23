Названы причины тяги мужчин к сексу на первом свидании

Мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за повышенного уровня гормона тестостерона, рассказала эксперт по отношениям Кейт Мэнсфилд. В беседе с Metro она назвала и другие причины тяги мужчин к интиму.

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Согласно соцопросам, 49 процентов людей хотя бы однажды занимались сексом на первом свидании, причем мужчины признаются в этом чаще женщин. Мэнсфилд считает, что мужчины ведут себя подобным образом из-за тестостерона, высокого либидо и биологического стремления к размножению. Женщины же стремятся к долгосрочным, а не однодневным отношениям.

На вопрос, почему они согласились на секс на первом свидании, женщины признались, что стремились проверить совместимость с потенциальным партнером. Мужчины отвечали, что им просто нравится заниматься сексом.

59 процентов мужчин и 43 процента женщин занимались сексом на первом свидании