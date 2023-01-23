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2 часа назад

Названы способы получить яркие ощущения во время секса

Lenta.ru

Любовникам стоит больше времени уделять поцелуям и другим чувственным ласкам, считает секс-гуру Кейт Мойл. В беседе с изданием Daily Star она назвала способы получить яркие ощущения во время интима.

Названы способы получить яркие ощущения во время секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прикосновения, поцелуи, поддразнивания и растирания — все это часть полового акта и сексуального благополучия, настаивает Мойл. По ее мнению, многие пары не уделяют этим ласкам должного внимания. Большинство женщин могут достичь пика удовольствия лишь при помощи исследования эрогенных зон и сексуальных игр, а тех, кто способен получить оргазм лишь от секса с проникновением, относительно немного.

лишь 18 процентов женщин испытывают оргазм от проникающего секса

Мойл советует испытать взаимную мастурбацию с принципом «смотри, но не трогай».

Похвала во время секса является отличным возбудителем, продолжила Мойл.

«Говорите: "Мой хороший мальчик", "Твои бедра идеальны", "Мне нравится, когда ты..."» — советует секс-гуру.

По мнению Мойл, даже приевшуюся миссионерскую позу можно практиковать по-новому. «Установите зрительный контакт, сосредоточьтесь на всех эрогенных зонах и синхронизируйте дыхание, чтобы получить новые ощущения», — подсказала напоследок Мойл.

Любовь,
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