Психолог объяснил, с кем не построить крепкие отношения

Далеко не каждый может похвастаться тем, что отлично разбирается в людях. Тогда на помощь приходят специалисты. Психолог Валерий Гут рассказал «Секрету Фирмы», отношения с какими мужчинами или женщинами принесут больше горя, чем радости.

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По мнению психолога, тяжело придется, если один из партнеров в паре ищет в другом утешение, опору. Такое поведение свойственно людям с невротическим типом личности. Невротики часто критикуют партнера и окружающих, склонны драматизировать и скандалить. У них часто молниеносно сменяется настроение.

Мужчины и женщины с невротическим типом личности нередко очень привлекательны. Они хотят произвести впечатление, расположить собеседника и потому умеют презентовать себя. Другой тревожный знак – когда потенциальный партнер на первом же свидании ругает себя и занижает собственные достижения. Это может быть следствием не скромности, но большого количества комплексов, заявил психолог.

Партнер-невротик подозрителен, и потому часто чувствует напряжение. При этом он может вовсе не высказывать то, о чем думает, и идти на поводу у других. Невротики склонны «растворяться в партнере», выстраивая свою жизнь, исходя из интересов партнера. А это чревато частыми ссорами, отметил Валерий Гут.