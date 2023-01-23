Секс по дружбе: 6 правил отношений без обязательств

Иногда отношения без обязательств кажутся отличной идеей: оба партнера удовлетворяют потребности в близости, но должны перестраивать свою жизнь ради другого человека. Но психологи считают, что рано или поздно один из участников такого союза начинает эмоционально зависеть от другого, страдает и впадает в токсичные отношения.

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Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила романа без обязательств.

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Никаких ночевок!

Договоритесь, что даже после самой страстной близости, вы уезжаете домой. И партнеру тоже не позволяйте ночевать у вас. Совместный сон сближает, требует эмоциональной привязанности, а значит, совсем не вписывается в концепцию романа без обязательств.

Неспешные завтраки и утренние шутки быстро погрузят одного из вас в иллюзию отношений. Если этого не хотите, не устраивайте совместных ночевок.

Нет контролю

Самые простые сообщения «Как прошел твой день? С кем ты? Чем планируешь заняться?» совершенно нормальны для обычных пар, но в варианте секса без обязательств они неуместны. Так один из партнеров старается стать частью жизни другого, посягнуть на его личные границы. Старайтесь не делать этого и пресекать подобные сообщения и вопросы со стороны ухажера. Так вы сбережете себя от ревности и привязанности.

Меньше бытовых разговоров

В браке или длительных отношениях больше половины разговоров так или иначе затрагивают бытовые вопросы: что приготовить на ужин, как провести выходные, распланировать бюджет. Роман без обязательств хорош тем, что очищен от быта. А значит, не стоит «тащить» его в ваши отношения. Говорите о другом: сексе, книгах, фильмах, сплетничайте и смейтесь, но не погружайтесь в жизнь друг друга.

Не знакомьтесь с друзьями и семьей

Рано или поздно в отношениях возникает необходимость ввести партнера в свой круг общения, представить его близким, познакомить с друзьями. Но секс без обязательств таких действий не предполагает, да и знакомство выйдет весьма странным: мужчину нельзя представить другом или вашим избранником. Зачем вам лишние объяснения и разговоры? Сохраните приятный роман только для себя.

Не проводите вместе много времени

Выйти на ужин, сходить в кино или поболтать в любимом баре — отличный вариант для отношений без обязательств. Но провести выходные за городом, отправившись в живописный отель, уже слишком. Такие совместные эмоции слишком сближают, а значит, могут причинить боль одному из вас. Старайтесь контролировать время, которое проводите вместе.

Контроль эмоций

Наше тело и чувства связаны неразрывно. Регулярный секс с одним и тем же партнером заставляет привязываться к нему, а многих и влюбиться. Иногда избежать этого не удается, но пытайтесь контролировать свои эмоции. Напоминайте, что вас не связывает ничего, кроме приятного общения и интима. Вспомните, почему выбрали именно такой формат отношений. Может, вы изначально знали: этот мужчина не создан для брака и может не оправдать доверия.