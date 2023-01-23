Психолог объяснила, что мешает крепким и долгосрочным отношениям

Современные отношения давно уже не являются средством выживания — хотя в больших городах состоятельные семьи и сегодня продолжают практиковать браки по расчёту, напоминает психолог Татьяна Кругликова. При этом, несмотря на значительное уменьшение каких-либо табу и условностей, в отношениях XXI века немало и потенциальных сложностей. Связаны они в том числе с богатством выбора — непременным спутником потребительского общества.

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По словам психолога Аси Кочергиной, одной из проблем является ориентирование на идеал, который одобряется обществом и транслируется через социальные сети. Рекомендации публичных личностей, сформированные ими представления нередко приводят к тому, что человек перестает различать, что важно ему, каких людей и какие отношения он ищет.

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«Главное заблуждение — это ориентироваться на внешность и внешнюю атрибутику людей. Мужчина может быть щедрым и обеспеченным, но не ездить на дорогой машине и не одеваться в бренды. Женщина может быть сексуальной в постели, но при этом не носить платья с декольте. Партнёра нужно узнавать, слушать свое сердце, смотреть на поступки и действия», — уверена Кругликова.

В свою очередь, Кочергина перечислила основных «врагов» крепких и долгосрочных отношений. Прежде всего, это отсутствие качественной эмоциональной связи, связанное зачастую с привычкой часто менять партнёров, дающей возможность просто выходить из неподходящих отношений. С одной стороны, это и неплохо: можно избегать межличностного негатива и травм, с другой — всё же несёт в себе налёт потребительства. А человек, с которым вы намерены строить продолжительные отношения, всё-таки заслуживает большего.

Ещё одной причиной того, что отношения не складываются, бывает привычка винить себя и партнёра в возникающих проблемах. Специалист советует вместо этого определиться с образом того, что хотелось бы построить, и в дальнейшем оговаривать вклад каждого на конструктивной основе.