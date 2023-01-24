Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Сексолог Макниколс развеяла популярный миф о женском оргазме

Бытует мнение, что женщины всегда испытывает оргазм при вагинальном сексе. Но сексолог Николь Макниколс назвала это убеждение мифом. Ее слова приводит Daily Star.

Сексолог развеяла популярный миф о женском оргазме
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендует изучить результаты исследований, чтобы развеять это убеждение. По словам сексолога, ученые доказали, что не более 18 процентов представительниц слабого пола доходят до кульминации при проникновении. Все остальные нуждаются в стимуляции клитора, добавила она.

Сексолог раскрыла главный признак настоящего женского оргазма

Одной из причин, почему женщина не может достичь оргазма, Макниколс считает быстрый секс. Она утверждает, что представительницам слабого пола требуется много времени, чтобы возбудиться. Поэтому она рекомендует мужчинам уделчть особое внимание прелюдиям.

Ранее мы писали о том, что гинеколог объяснила, почему у женщин исчезает оргазм.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители