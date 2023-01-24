Сексолог развеяла популярный миф о женском оргазме

Бытует мнение, что женщины всегда испытывает оргазм при вагинальном сексе. Но сексолог Николь Макниколс назвала это убеждение мифом. Ее слова приводит Daily Star.

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Эксперт рекомендует изучить результаты исследований, чтобы развеять это убеждение. По словам сексолога, ученые доказали, что не более 18 процентов представительниц слабого пола доходят до кульминации при проникновении. Все остальные нуждаются в стимуляции клитора, добавила она.

Одной из причин, почему женщина не может достичь оргазма, Макниколс считает быстрый секс. Она утверждает, что представительницам слабого пола требуется много времени, чтобы возбудиться. Поэтому она рекомендует мужчинам уделчть особое внимание прелюдиям.