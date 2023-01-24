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2 часа назад

Мужчинам на заметку: что важно женщинам в отношениях

Нижегородская правдаиещё 1

Женщины от природы более ориентированы на отношения, чем мужчины. При этом представительницы прекрасного пола намного чаще уделяют внимание к деталям в отношениях, так как от этого зависит их комфорт, рассказала РИАМО семейный психолог Софья Сулим. Из-за этого, по словам специалиста, любые изменения в поведении мужчины могут быть восприняты критично женщиной.

Что важно женщинам в отношениях
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«Женщина больше обращает внимание на детали, потому что так устроено, дано природой. Работая с людьми, я вижу, что женщины так устроены, они настроены на то, чтобы обустраивать себя, свою жизнь и все, что вокруг себя, и быть внимательной к деталям. Для нее из деталей складывается комфорт. Эмоции женщины зависят от деталей, которые ее окружают. И на мужчину, как на фокус, соответственно женщина и свое эмоциональное состояние проецирует, она за ним смотрит, она на детали обращает внимание», — пояснила Софья Сулим.

Она добавила, что если уже есть какое-то недоверие, то есть и «пунктик», что нужно направлять внимание на партнера и больше его контролировать, потому что для нее это может быть небезопасно и женщина не хочет потом испытать определенные чувства или попасть в какую-то плохую ситуацию.

«Предпосылки тут могут быть с двух сторон: первое – ее неуверенность, связанная с темой отношений, корни которой идут к отношениям матери и отца, а второе – женщина выбирает такого партнера, который ей предоставляет возможность чувствовать себя неуверенно, который может вести себя так, что либо он в реальности изменяет, либо просто манипулирует так», — заключила специалист.

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