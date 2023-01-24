Что важно женщинам в отношениях

«Женщина больше обращает внимание на детали, потому что так устроено, дано природой. Работая с людьми, я вижу, что женщины так устроены, они настроены на то, чтобы обустраивать себя, свою жизнь и все, что вокруг себя, и быть внимательной к деталям. Для нее из деталей складывается комфорт. Эмоции женщины зависят от деталей, которые ее окружают. И на мужчину, как на фокус, соответственно женщина и свое эмоциональное состояние проецирует, она за ним смотрит, она на детали обращает внимание», — пояснила Софья Сулим.