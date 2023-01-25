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1 час назад

36-летней девственнице дали советы о первом сексе

Lenta.ru

Пользователи Reddit посоветовали 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу, больше обниматься и не забывать о смазке. Свои советы об относительно позднем сексуальном дебюте они дали в разделе AskReddit.

36-летней девственнице дали советы о первом сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Много одобрительных реакций собрал комментарий, в котором своим опытом делится взрослый мужчина, недавно совершивший сексуальный дебют. Он посоветовал женщине не торопиться и не бояться.

Женщине также рекомендуют привыкнуть к прикосновениям — обычным, от друзей и близких, и собственным, интимным.

Кроме того, ей напомнили о том, что пользоваться смазкой — не стыдно.

Любовь,
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