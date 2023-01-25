Секс-коуч дал совет не умеющей испытывать оргазм без порно женщине

Попробовать заняться медитацией стоит, если не получается возбудиться без просмотра и воображения порнографических сцен, считает секс-коуч Рич Юзвяк. Такой совет почти не умеющей испытывать оргазм без порно женщине он дал в колонке для издания Slate.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Письмо в издание написала 26-летняя девушка, которая до недавнего времени испытывала оргазм только при просмотре фильмов для взрослых. Кроме того, она стремилась повторять в постели то, что заметила в видео.

«Я не видела в этом проблемы, но меня стала тяготить симуляция оргазмов — особенно с любимым человеком, который мне нравится и которого я уважаю. Также я больше не хотела основывать свои действия в постели на том, что я видела в порно», — рассказала девушка.

Автор письма призналась, что отказалась от порно и после этого даже испытала со своим партнером несколько настоящих оргазмов во время орального секса.

«Теперь проблема в том, что мне нужно воображать себе порносценки, чтобы возбудиться и кончить, но вместе с тем концентрироваться на своем удовольствии», — описала свою проблему девушка.

Она попросила эксперта объяснить, как начать получать удовольствие от интимного контакта без таких фантазий.

Секс-коуч Юзвяк в ответ указал на то, что девушка уже достигла определенного прогресса — стала испытывать оргазм с партнером. Он предложил ей постараться абстрагироваться и от фантазий.

«Попробуйте на несколько минут сфокусироваться на ощущениях, а не на картинке в своей голове. Посмотрите, нравится ли вам. Если нет, если процесс не идет, вы всегда можете вернуться к фантазиям», — сказал он.

Кроме того, он посоветовал девушке заняться медитацией.