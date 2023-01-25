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1 час назад

Назван способ рассказать партнеру об измене

Lenta.ru

Рассказать партнеру о своей измене надо без оправданий и попыток переложить на него часть ответственности за свои действия, уверена сексопатолог Аманда Мейджор. Своим мнением она поделилась с изданием Metro.

Назван способ рассказать партнеру об измене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка заявила, что сокрытие факта измены может повлиять на психическое здоровье изменника и в долгосрочной перспективе привести к кризису в отношениях. Обманщик будет чувствовать неприязнь к самому себе и сильное беспокойство из-за боязни, что его секрет будет раскрыт. Кроме того, он может проецировать свое чувство вины на партнера и из-за этого постоянно затевать с ним ссоры. При этом, как отметила Мейджор, признаться в неверности сложно.

«Если вы скажете партнеру, что изменили ему, он, скорее всего, ощутит обиду, гнев, почувствует себя преданным. И существует риск, что он разорвет отношения», — объяснила она.

Однако честность даст возможность по-новому взглянуть на проблемы в браке и решить их.

Мейджор назвала верный способ сообщить о предательстве: она посоветовала во время разговора об измене излагать основные факты без оправданий себя и обвинений партнера в своих действиях. Нужно морально подготовиться ответить на множество вопросов как во время беседы, так и после нее. При этом извиняться стоит только в том случае, если это желание искреннее. Если человек хочет сохранить отношения, важно дать партнеру понять это. Можно даже предложить совместную консультацию с семейным психологом. Кроме того, стоит быть готовым, что партнер отреагирует на известие о неверности не так, как ожидалось. Также не стоит ждать от него мгновенного прощения.

Любовь,
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