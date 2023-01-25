Назван способ рассказать партнеру об измене

Специалистка заявила, что сокрытие факта измены может повлиять на психическое здоровье изменника и в долгосрочной перспективе привести к кризису в отношениях. Обманщик будет чувствовать неприязнь к самому себе и сильное беспокойство из-за боязни, что его секрет будет раскрыт. Кроме того, он может проецировать свое чувство вины на партнера и из-за этого постоянно затевать с ним ссоры. При этом, как отметила Мейджор, признаться в неверности сложно.

Мейджор назвала верный способ сообщить о предательстве: она посоветовала во время разговора об измене излагать основные факты без оправданий себя и обвинений партнера в своих действиях. Нужно морально подготовиться ответить на множество вопросов как во время беседы, так и после нее. При этом извиняться стоит только в том случае, если это желание искреннее. Если человек хочет сохранить отношения, важно дать партнеру понять это. Можно даже предложить совместную консультацию с семейным психологом. Кроме того, стоит быть готовым, что партнер отреагирует на известие о неверности не так, как ожидалось. Также не стоит ждать от него мгновенного прощения.