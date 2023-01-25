Сексолог объяснила, как соблазнить мужчину

Современные женщины всё больше проявляют такие качества, как целеустремлённость и деловитость. Многие из них спешат сделать успешную карьеру и реализовать себя. Правда, в общении с мужчинами излишняя инициативность может только навредить.

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О том, как правильно себя вести, чтобы заинтересовать представителя сильного пола, рассказала психолог-сексолог Анастасия Панова.

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По словам специалиста, нельзя перетягивать одеяло на себя — так можно легко оттолкнуть мужчину. Он же всё-таки доминант по своей натуре и природе. Так что лучше оставить ему право принимать решения. Инициатива возможна, но мягкая. Лучше обойтись без давления.

«Вы создаёте течение для возможного путешествия, а как будете плыть, с какой скоростью и на чём — оставьте это мужчине», — привела пример Панова.

Чтобы после первого свидания наступило второе, психолог советует следовать трём правилам.

Во-первых, нужно быть искренней и честной. Не стоит надевать маску леди, если по жизни вам привычнее спортивный стиль. Важно позиционировать себя так, как вы себя ощущаете.

Также не стоит раздавать советы и рекомендации, если вас не просят (особенно на первом свидании). Уважайте мнение и поступки мужчины. Иначе до свадьбы дело так и не дойдёт.

И третье правило — проявляйте интерес к партнёру. Эксперт объяснила, что для начала знакомства важно правильно подобранное место и антураж. Например, вам важно, чтобы мужчина любил читать, вот и отправляйтесь искать своего принца в книжный магазин или на выставку. Там можно начать разговор о тех же книгах, а значит, и завязать знакомство.

Специалист дала даже практические советы, как начать общение. Например, вы в книжном и не можете достать фолиант с высокой полки — просите помочь мужчину. Тут же можно спросить о его книжных предпочтениях.

Примерно то же можно провернуть в галерее. Например, вы любуетесь одним и тем же произведением. Это удобный момент, чтобы спросить, чем оно нравится мужчине.