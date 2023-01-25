Что делать, если вам не нравятся друзья вашего мужчины

Найти общий язык с друзьями своего мужчины бывает непросто, особенно если вы только начали отношения. Ставить ультиматум и устраивать скандал из-за общения мужчины с его друзьями — не вариант. Все же выбор может быть не в вашу пользу, так как друзья для мужчины значат очень много. Психологи предлагают следующие варианты действий, если между вами, вашим мужчиной и его друзьями назревают большие проблемы. Попробуйте узнать их лучше Если вы только начали отношения со своим мужчиной и его друзья показались вам худшими людьми на земле, не спешите делать такие скорые выводы. Первое впечатление может быть обманчивым, в конце концов пока вы не пообщаетесь с ними лично, рано ставить на друзьях клеймо. Вы не должны становиться с ними отличными друзьями, ваша цель — наладить контакт, чтобы избежать проблем со своим мужчиной. Узнайте, возможно, у вас есть какие-то общие интересы с его друзьями, можно попробовать сойтись на этом моменте и тем самым «разбить лед» в ваших отношениях с его друзьями. Ищите способы получше узнать близких людей вашего мужчины, и уже после этого делайте выводы. Скажите своему мужчине о своих чувствах В один прекрасный момент ваш мужчина заметит, что вы не слишком ладите с его друзьями, это неизбежно. Будьте готовы к тому, что вам придется рассказать ему о своих чувствах на этот счет. Главное, обойдитесь без оскорблений и оставайтесь максимально тактичной. Вы должны дать понять, что именно вы испытываете дискомфорт, сделайте акцент на своих чувствах, избегая обвинений в сторону его близких людей. Честно скажите, какие моменты вызывают у вас неприязнь. Если у мужчины есть к вам глубокие чувства, он прислушается к вам и постарается вместе с вами найти выход из непростой ситуации, при этом не разрывая дружеское общение. Вы не обязаны проводить с ними время Если общий язык все же не удалось найти, это совсем не значит, что вы должны смириться и делать счастливое лицо каждый раз, когда его друзья появляются на пороге. Конечно, мы снова призываем обойтись без скандалов. Если вы знаете, что в какой-то из дней у вашего мужчины запланирована встреча с его друзьями, он может спокойно отправиться на нее один. Когда мужчина знает, что вы не слишком ладите с его друзьями, он не будет приглашать их в дом, а найдет место, где мужчины смогут провести время и не раздражать при этом вас.