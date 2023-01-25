Редкие, но ценные: нужны ли джентльмены современным девушкам

Современные реалии нередко заставляют женщин и мужчин "меняться ролями". Эксперт рассказал об опасности таких "перевоплощений".

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Образ джентльмена во все времена имел большую популярность у женщин. Мужчина, обладающий такими качествами как внимательность пунктуальность и благородство, изумлял многих представительниц прекрасного пола. О том, насколько джентльмены интересны и будут ли они иметь спрос среди девушек рассказал российский писатель Александр Король.

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За последние 10 лет россияне почувствовали свободу и раскрепостились во многих сферах жизни. После 90-х появилась возможность путешествовать, покупать импортные товары. Позже люди начали пользоваться социальными сетями. Сегодня виртуальный мир стал возможностью для каждого знакомиться с разными людьми, находить друзей или вторую половинку. На фоне этого начали появляться Тиндер и другие сайты знакомств. За счет большого выбора люди стали избалованы и потеряли трепетное отношение друг к другу. Представители сильного пола позволяют себе наглое поведение по отношению к девушкам.

До появления гаджетов и Интернета каждое знакомство ценилось и у мужчин не было искушения уйти, имея «запасной» вариант на стороне. Строя отношения с мужчиной, не ценящим женщину, последняя теряет в себе женственность, становится более закрытой и грубой.

Джентльмен ли?

Среди большинства мужчин сегодня осталось небольшое количество представителей сильного пола, которые могут претендовать на звание «джентльмена». Как их выявить? По мнению эксперта, существует ряд качеств, присущих этой редкой категории кавалеров.

"Они умеют благодарить, понимают и соблюдают нормы приличия, а также готовы ждать девушку, если та задерживается или не может встретиться. Сегодня даже такие приятные мелочи удивляют и радуют женщину, выделяя мужчину из числа многих. Если детальнее посмотреть на понятие «джентльмен», то оно переводится как «нежный мужчина». Одним из главных его признаков является аккуратность и нежелание нарушить зону комфорта", — говорит Александр Король, подчёркивая и то, что таким мужчинам чужда демонстративность. Они не стремятся создать какой-то эффектный образ, в котором предстают перед дамами. Этих мужчин отличает естественность.

"Настоящий джентльмен не будет активно вести соцсети, выкладывая свои фотографии с накачанным торсом у зеркала. Чаще всего такие люди скромны и стараются не выставлять себя напоказ. Такой человек будет относиться к женщине, словно к цветку. Будет больше думать о девушке, чем о себе: как она добралась, что ей интересно, о чем она мечтает и т.д.", — приводит примеры эксперт.