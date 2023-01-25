Как заставить мужчину думать о вас: 4 лайфхака

Обратить на себя внимание мужчины не так уж сложно, а вот удержать его интерес — задача посложнее. Психологи подсказывают нам несколько хитростей, чтобы мужчина, который вызывает у вас неподдельный интерес, не мог выбросить вас из головы.

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Флирт — обязательное условие

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Ни одни мужчина не останется равнодушным к женской энергии, а она ярче всего проявляется через флирт. На начальном этапе отношений мужчина не стремится погружаться в новую подругу эмоционально, задача же женщины создать условия, при которых мужчина будет нуждаться в ее обществе. Естественно, чтобы получить очередной всплеск эмоций, причем таких, которые ему не могут подарить его друзья-мужчины. Главное, не переходить черту и не скатиться в пошлость, надавливая на сексуальные «рычаги» мужчины. Будьте осторожны.

Не перегружайте его своим присутствием

Как мы уже говорили, заинтересованный в вас мужчина всегда будет стремиться к тому, чтобы проводить с вами больше времени. Самая большая ошибка, которую может сделать женщина в этом случае — навязывать мужчине свою компанию. Инстинкт охотника в этот момент быстро угасает и мужчине становится не так интересно вас «преследовать», ведь вы сами идете к нему в руки. Постарайтесь найти баланс, чтобы мужчина начал скучать по вам, и при этом не будьте для него «занозой».

Будьте в хорошем контакте с его друзьями

Конечно, не всегда получается наладить приятное общение с друзьями мужчины, но постараться все же стоит. Вы не обязаны становиться своей «в доску», но поддерживать хорошие отношения вам точно не помешает. Для мужчины его друзья играют огромную роль, он просто не сможет устоять, если будет понимать, что его друзья вас принимают и уважают. Их мнение может здорово сыграть в вашу пользу. Когда вас не будет рядом, они могут спросить его о вас, тем самым заставив в очередной раз вспомнить о вас и задуматься, почему вы так интересуете его окружение. Легкая ревность с его стороны пойдет вам на пользу.

Будьте неотразимой в его глазах