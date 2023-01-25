3 сигнала, что мужчина не настроен на серьезные отношения

Какие «красные флажки» вы могли пропустить. Любая девушка рано или поздно задается вопросом, что же происходит в отношениях с ее мужчиной. Часто и сам партнер не может на него ответить, хотя психологи советуют не напирать на мужчину и не задавать этот вопрос в лоб. Лучше присмотритесь к тому, как себя ведет ваш любимый.
Когда мужчина действительно заинтересован в женщине, он всегда будет учитывать ее мнение. В крайнем случае он хотя бы поинтересуется, что она думает на этот счет. Психологи называют важным моментом, когда в голове мужчины рождается слово «мы». Если этого не происходит, женщине придется очень долго ждать, пока ваш мужчина созреет до настоящего союза с вами или хотя бы решится на то, чтобы вы жили вместе. Будьте внимательны.
Как мы уже много раз говорили, окружение мужчины играет для него огромную роль. Причем друзья для мужчины значат ничуть не меньше родных. Знакомство своей женщины с его близким кругом означает, что мужчина действительно готов сделать вас частью своей жизни. После такого шага будет трудно просто разорвать с вами отношения, так как друзья будут спрашивать о причинах, а мужчины не особо любят подобные обсуждения. Ему проще не знакомить вас с близкими в принципе, если он не строит планы на ваше общее будущее.
Даже не будем спрашивать, знакомы ли вам косметические наборы или сладкие букеты, которые мужчины обожают дарить своим коллегам и другим женщинам, которым нужно сделать подарок «для галочки». Как правило, если мужчина, с которым вы встречаетесь, дарит нечто подобное, он не особо заинтересован в вас. Возможно, вы у него не одна, и чтобы не ломать голову, что подарить всем своим женщинам, он закупается оптом. Обратите внимание на этот момент.