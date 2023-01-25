3 сигнала, что мужчина не настроен на серьезные отношения

Какие «красные флажки» вы могли пропустить. Любая девушка рано или поздно задается вопросом, что же происходит в отношениях с ее мужчиной. Часто и сам партнер не может на него ответить, хотя психологи советуют не напирать на мужчину и не задавать этот вопрос в лоб. Лучше присмотритесь к тому, как себя ведет ваш любимый.

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Мужчина принимает важные решения без вашего участия

Когда мужчина действительно заинтересован в женщине, он всегда будет учитывать ее мнение. В крайнем случае он хотя бы поинтересуется, что она думает на этот счет. Психологи называют важным моментом, когда в голове мужчины рождается слово «мы». Если этого не происходит, женщине придется очень долго ждать, пока ваш мужчина созреет до настоящего союза с вами или хотя бы решится на то, чтобы вы жили вместе. Будьте внимательны.

Мужчина не знакомит вас ни с друзьями, ни с родственниками

Как мы уже много раз говорили, окружение мужчины играет для него огромную роль. Причем друзья для мужчины значат ничуть не меньше родных. Знакомство своей женщины с его близким кругом означает, что мужчина действительно готов сделать вас частью своей жизни. После такого шага будет трудно просто разорвать с вами отношения, так как друзья будут спрашивать о причинах, а мужчины не особо любят подобные обсуждения. Ему проще не знакомить вас с близкими в принципе, если он не строит планы на ваше общее будущее.

Мужчина дарит вам универсальные подарки