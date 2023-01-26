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2 часа назад

Психотерапевт дала совет партнерше не умеющего кончать юноши

Lenta.ru

Сексуального партнера, который не может кончить из-за волнения, нужно учить фокусироваться на себе и своих ощущениях, считает врач-психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Совет партнерше не умеющего кончать юноши она дала в колонке для The Guardian.

Психотерапевт дала совет партнерше не умеющего кончать юноши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

18-летняя девушка, написавшая письмо в британскую газету, рассказала, что была первой половой партнершей своего 20-летнего бойфренда. У нее, напротив, до него было несколько партнеров.

«Ему определенно нравится заниматься со мной любовью, но он никогда не эякулирует, потому что эрекция пропадает прямо перед оргазмом. Я его первая сексуальная партнерша и первое серьезное увлечение. Так что бесполезно спрашивать, что ему нравится, он и сам пока не знает», — написала девушка. «Юноша также признался, что чувствует себя тревожно, мысленно сравнивая себя с ее предыдущими партнерами. Знаю, что пройдет время, и ему станет комфортнее, но могу ли я чем-то помочь в этом?» — спрашивает автор письма.

В ответ Коннолли подтвердила, что мастерство секса — не врожденный талант, его нужно достигнуть, на что могут уйти годы. Психотерапевт посоветовала добавить в интим элемент веселья.

«Пошалите во время занятий любовью, это снизит тревожность и требования к себе», — дала рекомендацию Коннолли.

Также она предложила попробовать разнообразить сексуальную жизнь новыми приемами, которые были бы направлены именно на получение удовольствия молодым человеком.

«Позвольте ему самому открыть, что ему нравится, без вашего руководства. Наверняка найдется лучшая позиция для его оргазма, но он должен быть уверен, что может пробовать новое, сфокусировавшись на своих ощущениях, а не на ваших», — заключила она.

Ранее коуч по отношениям, писательница Колин Нолан дала совет мужьям, чтобы спасти брак после измены. По ее словам, случившееся нужно обстоятельно обсудить с супругой.

Любовь,Памела Стивенсон,
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