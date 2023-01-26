Психотерапевт дала совет партнерше не умеющего кончать юноши

«Ему определенно нравится заниматься со мной любовью, но он никогда не эякулирует, потому что эрекция пропадает прямо перед оргазмом. Я его первая сексуальная партнерша и первое серьезное увлечение. Так что бесполезно спрашивать, что ему нравится, он и сам пока не знает», — написала девушка. «Юноша также признался, что чувствует себя тревожно, мысленно сравнивая себя с ее предыдущими партнерами. Знаю, что пройдет время, и ему станет комфортнее, но могу ли я чем-то помочь в этом?» — спрашивает автор письма.