Круче, чем Беллуччи: история странной любви Касселя

Он обещал больше не жениться, но встретил девушку, перевернувшую мир актера.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Его считали волком-одиночкой, а потом настоящим счастливчиком, который чудом смог покорить самую желанную актрису. Пока миллионы мужчин могли лишь мечтать о Монике Беллуччи, Венсан Кассель добился ее расположения и даже стал законным мужем актрисы.

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Брак казался странным, Венсан и Моника то жили в разных странах, то говорили о свободных отношениях. Но выглядели супруги неизменно счастливыми. А когда брак распался, Кассель уверял, что ему больше не нужны отношения. Как же юная модель смогла разрушить все принципы Венсана?

Они глупые и неинтересные!

Да, именно так актер отзывался о молодых девушках, уверяя, что предпочитает женщин постарше. Венсан рассказывал, что никогда не смог бы связать жизнь с кем-то в два раза моложе. Это происходило в 2015 году, тогда же Кассель на отдыхе встретил Тину Кунаки.

Смуглая, улыбчивая, очень красивая, она пила ром, танцевала и постоянно шутила. Венсан не мог отвести от нее глаз. В баре Тина уговорила Касселя дать ей урок по серфингу, он согласился, решив, что легкий отпускной роман не повредит.

Неожиданная любовь

Они гуляли по пляжу и болтали. Неожиданно Венсан понял, что Тина не ведет себя, как другие юные девушки: она не сплетничала, не делала десятки селфи, но много слушала и смеялась. А еще смотрела на него с таким восторгом, которого добиться от Моники было невозможно.

Вечерами Кассель наблюдал, как Кунаки танцует в баре, а вокруг нее собираются назойливые поклонники. Это зрелище его завораживало… и раздражало. Тогда Венсан решился поговорить с Тиной и предложить ей эксклюзивные отношения.

Конечно, влюбленная Кунаки согласилась. Девушку совсем не смущало, что Венсан старше, чем ее отец. Она была очарована его силой, юмором, спокойствием.

Через год Венсан и Тина впервые появились вместе, Кунаки заметили продюсеры и модные дизайнеры. Девушка в считанные месяцы стала популярной моделью.

Свадьба, семья и Моника

В 2017 году в сети появились слухи, что в паре произошел кризис: из Парижа, где обосновались влюбленные, Тина переехала к семье в Биариц. Был ли конфликт? Никто не знает, но Венсан признавался: однажды Моника спросила, когда он женится на этой девушке.

И Кассель понял: Тину, очаровавшую даже строгую Беллуччи нельзя потерять. Он сделал ей предложение руки и сердца, согласившись даже на пышную свадьбу. А в 2019 волк-одиночка, поклявшийся больше не втягиваться в серьезные отношения, стал отцом. Тина родила дочь, которую назвали Амазони.